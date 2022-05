Encore un constat post-Covid décevant pour la jeunesse. Selon la dernière enquête «Génération» du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq), publiée ce mardi, les 25.000 jeunes interrogés en 2020, étant sorti du système éducatif en 2017, ont profité jusqu’en mars 2020 d’une « conjoncture nettement plus favorable que celles vécues par leurs aînés » – la génération 2010, interrogée en 2013. Une rupture marquée par l’arrivée de la crise sanitaire, qui a ensuite fortement pénalisé l’insertion professionnelle.

Les choses s’annonçaient bien pour la Génération 2017 : elle était plus diplômée que celle de 2010 : 36 % des jeunes justifiaient d’au moins un bac +3 (30 % en 2010) et 12 % étaient non diplômés (contre 16 % en 2010). Début 2020, le taux de chômage de ces jeunes était même en baisse de 4 points par rapport à celui de la génération 2010. Mais le premier confinement a inversé la tendance.

Une insertion professionnelle freinée par la pandémie

« Personne ne rentre ». Ce mot d’ordre des entreprises explique la difficulté des jeunes à se faire recruter lors du premier confinement. Si le nombre de licenciements a diminué pendant cette période, soit 18 % de départs, les embauches étaient elles aussi, limitées. « En raison de la prudence des entreprises, il y a eu une baisse de 44 % des entrées pendant les trois premiers mois du confinement, par rapport aux deux mois précédents », détaille Thomas Couppié, chef du département Entrées et Evolutions dans la Vie Active au Céreq.

« En tout, 27 % des jeunes en recherche d’emploi ont déclaré avoir subi une interruption de leurs démarches du fait du confinement », ajoute Thomas Couppié. On assiste à un clivage entre diplômés et non-diplômés : de février à mai, les premiers font face à une chute de leur taux d’emploi de 1,8 point, contre 3,6 pour les seconds. L’exposition des jeunes aux emplois à durée déterminée (EDD) s’est aussi accrue en raison de la pandémie. En mars 2020, ces derniers représentaient un tiers des emplois occupés.

Des conditions de travail moins bonnes au début de la crise sanitaire

Et si les jeunes ont connu des difficultés à l’embauche, le confinement a également eu des conséquences sur ceux qui ont conservé leur emploi. D’abord, la Génération 2017 a été confrontée à une organisation du travail « sans cesse mouvante ». La généralisation du télétravail en est l’une des causes. Mais ce n’est pas tout. Modification du volume de leur activité, variation de rémunération, période de congés imposée ou encore situation d’ activité partielle : 89 % de jeunes de la Génération 2017 ont été affectés par l’un de ses changements. Certains jeunes en poste ont vu aussi leurs projets de mobilité ajournés.

« Le rebond estival a profité aux plus diplômés »

Après la pluie le beau temps. Dès la fin du confinement, la reprise a redonné un coup de fouet à l’emploi des jeunes. « Une grande partie de l’emploi perdu a été récupérée » avec le rebond estival et le redémarrage des activités saisonnières : le commerce, le tourisme et l’hôtellerie-restauration… « Cela explique en partie l’effacement des effets de la période de confinement », explique Thomas Couppié. Un rebond qui a profité particulièrement aux sortants de l’enseignement secondaire et aux non-diplômés. « Entre mai et octobre 2020, le taux d’emploi des non diplômés va largement augmenter puisqu’il prend 3,8 points », selon le coauteur de l’enquête. Au contraire, le rebond est beaucoup plus faible, voire inexistant pour les plus diplômés, avec un taux d’emploi qui chute de 0,4 point.

Au final en octobre 2020, si le taux d’emploi de la génération 2017 était égal (71 %) à celui de la génération 2010 en octobre 2013, les CDI représentaient 72 % des emplois occupés contre seulement 66 % en 2013. La crise a été « un coup d’arrêt », mais « ce ne sera pas un phénomène qui aura marqué durablement cette génération », conclut Thomas Couppié.