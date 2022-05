Bruno Bernard a dû se rendre à l’évidence ce mardi. Le président de la métropole de Lyon et du Sytral vient en effet de communiquer sur son compte Twitter le bilan de la concertation autour de « la ligne forte de transport par câble entre Francheville et Lyon ». Et cette concertation, menée du 15 novembre au 15 février, « afin de proposer aux habitants un transport en commun adapté à la topographie de ce territoire », débouche sur l’abandon de ce projet controversé de téléphérique entre Francheville et Lyon, que portait l’exécutif écologiste de la métropole.

🚠 Bilan de la concertation : Ligne forte de transport par câble Francheville – Lyon.



Une large concertation a été menée du 15 novembre 2021 au 15 février 2022, afin de proposer aux habitants un transport en commun adapté à la topographie de ce territoire.



⬇️ Déroulez ⬇️ — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) May 10, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce téléphérique, qui devait également passer par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, a suscité de vives critiques dans l’ouest lyonnais dès son annonce par le Sytral, en décembre 2020. « Cette concertation [plus de 6.000 contributions] a largement mobilisé les habitants des territoires concernés, acte Bruno Bernard ce mardi. Il y a une forte opposition des citoyens qui se sont exprimés sur ce nouveau mode de transport. Les conditions ne sont donc pas réunies pour réaliser ce projet. »

« Le Sytral a d’ores et déjà reçu plusieurs associations afin d’écouter leurs propositions pour améliorer le réseau existant », poursuit l’élu EELV, conscient du « réel besoin de mobilité » dans l’ouest lyonnais. Au bout de 18 mois de tergiversations, les habitants savent simplement que le téléphérique ne sera pas la solution à cet implacable constat.