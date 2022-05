C’est l’heure du stress. Le bac 2022 débute. Pour la première fois, les épreuves écrites de spécialité se tiennent, en fonction des matières, du mercredi 11 au jeudi 13 mai en métropole, à La Réunion, et dans les Antilles-Guyane (elles étaient initialement prévues du 14 au 16 mars), et du 18 au 20 mai à Mayotte.

En 2020, à cause de la pandémie, les épreuves avaient été annulées. Idem l’an dernier, le contrôle continu avait encore représenté l’essentiel de la note finale de l’examen. La philosophie avait été la seule épreuve écrite, avec le français en première. 523.199 candidats sont attendus aux épreuves du bac 2022 (dont 7.762 en candidats libres), avec 381.221 candidats pour la voie générale et 141.978 candidats pour la voie technologique. 20 Minutes fait le point sur ce nouveau cru du baccalauréat.

Les épreuves de spécialité du bac, c’est quoi ?

Ces épreuves de spécialité - qui n’ont donc encore jamais pu être organisées en deux ans à cause du Covid-19 –, ont été reportées de deux mois. Elles se tiennent ainsi cette semaine en métropole. La crise sanitaire et la charge des programmes pour ces spécialités – les deux matières « majeures » choisies par chaque lycéen en terminale – faisaient craindre au ministère de l'Education nationale que les élèves ne soient pas prêts à passer les épreuves écrites dès le mois de mars. Or, ces épreuves de spécialité sont dotées d’un fort coefficient dans la note finale du bac. Parmi elles : arts, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique-chimie ou encore sciences économiques et sociales.

Tous les élèves de terminale qui sont en « voie générale » ou en « voie technologique », passent ces épreuves de spécialité. Ils doivent choisir trois spécialités en première, et n’en conservent que deux en terminale, sur lesquelles ils sont évalués. Cette année, les mathématiques, en tête, rassembleront 142.730 candidats, contre 136.466 en sciences économiques et sociales (SES), ou 106.994 en histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP). Pour ces épreuves écrites, qui se déroulent de mercredi à vendredi en fonction des matières, les sujets ont également été aménagés : les candidats disposeront d’un plus grand choix de questions ou d’exercices. Le programme, lui, reste celui qui était prévu pour mars.

Comment ça fonctionne côté notes ?

Depuis la réforme du baccalauréat en 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de première, la philosophie, les épreuves de spécialité et le grand oral, passés en terminale). La note finale du bac prend également en compte ces matières de spécialité (coefficient huit) et les cinq matières de tronc commun : histoire-géographie, langues vivantes A et B, éducation physique et sportive, et enseignement scientifique. Ces cinq matières sont de coefficient six. L’enseignement moral et civique fait aussi partie du contrôle continu (coefficient deux).

Quid des filières technologiques ?

Les élèves auront deux spécialités imposées selon le cursus choisi. La filière STMG (sciences et technologies du management et de la gestion) planchera sur « management, sciences de gestion et numérique » et « droit et économie ». La filière ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) aura comme épreuves « chimie, biologie et physiopathologie humaines » et « sciences et techniques sanitaires et sociales ». La filière STL (sciences et technologies de laboratoire) composera avec « physique-chimie et mathématiques » et « biochimie-biologie-biotechnologie ou sciences physiques et chimiques en laboratoire ». La filière STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) regroupera les spécialités « ingénierie, innovation et développement durable » et « physique-chimie et mathématiques ». La filière STHR (sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration) aura comme épreuves « sciences et technologies culinaires et des services – enseignement scientifique alimentation environnement » et « économie – gestion hôtelière ». La filière STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) englobera les épreuves de « analyse et méthodes en design » et « conception et création en design et métiers d’art » et la filière S2TMD (sciences et technique du théâtre, de la musique et de la danse) planchera sur « culture et sciences » et « pratique ».

La prochaine étape du baccalauréat 2022 sera le 15 juin, avec l’épreuve de philosophie. De leur côté, les élèves de première plancheront sur les épreuves écrites de français le 16 juin. A noter que les résultats du bac 2022 sont attendus pour le 5 juillet. Les oraux de rattrapages auront lieu du 6 au 8 juillet.