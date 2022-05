Cette semaine, on se fait un déjeuner en terrasse ? Ce serait dommage de s’en priver avec les températures estivales affichées dans tout l'Hexagone. Alors sortez les lunettes de soleil, mettez de la crème solaire et étrennez vos tenues d' été (bon, vous pouvez mettre une petite écharpe la nuit tombée). Allez, faites-nous rêver, avec du ciel bleu, des parcs ensoleillés, de la mer… Offrez-nous du beau temps à gogo !

Envoyez-nous vos plus belles photos de beau temps, de soleil, de printemps qui rayonne et de grand ciel bleu, en précisant le lieu où elles ont été prises. Les plus beaux clichés seront publiés sur nos différents supports. Merci d’avance.