Si votre passeport est périmé et que vous aviez prévu de partir en vacances à l’étranger cet été, il va vous falloir trouver un plan B en France. A l’image de la situation au niveau national, dans le Nord et le Pas-de-Calais, les rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de titre sont à longue échéance. Très longue échéance.

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonçait l’allocation de moyens supplémentaires pour tenter de résorber le retard dans le traitement des demandes de renouvellement de passeports et de cartes d’identité. Certes, on ne s’attendait pas à un effet immédiat, pour autant, le moyen terme, autrement dit cet été, semble aussi compromis. Pour avoir une idée du délai d’obtention un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de passeport, 20 Minutes a contacté plusieurs dizaines de mairies dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le bilan est sans appel : aucun créneau n’est disponible avant le mois de juillet. La date la plus proche qui nous a été proposée nous amène quand même au 7 juillet en mairie de Fourmies. La plus éloignée, le 23 août, à Tourcoing ou à Dunkerque.

Les moyens matériels ne suffisent pas

Les dépôts de dossiers se font exclusivement dans les mairies équipées de dispositifs de recueil des données biométriques, ce qui est loin d’être le cas des 35.000 communes du territoire. Mais comme il est possible de déposer son dossier ailleurs que dans la mairie de son domicile, les petites communes sont prises d’assaut par les habitants des grandes villes, selon plusieurs témoignages de fonctionnaires. Une partie des moyens mis en place par l’Etat consiste à allouer du matériel de recueil de données biométrique supplémentaire aux villes déjà équipées, une vingtaine dans le Nord par exemple. Ce geste ne sera en revanche efficace que si la mairie concernée alloue de son côté des ressources humaines supplémentaires à cette tâche.

La préfecture du Nord a, par ailleurs, confirmé à 20 Minutes que trois communes qui ne disposaient pas du matériel de recueil de données biométriques en avaient été équipées récemment. Vérifications faites, c’est effectivement le cas. Sauf que les trois mairies concernées, Marchiennes, Gouzeaucourt et Pecquencourt, ne pourront être opérationnelles qu’après avoir formé leur personnel, autrement dit, pas avant plusieurs semaines.

S’il faut deux mois pour déposer son dossier, il faut en ajouter deux pour que le dossier soit traité et que le titre soit fabriqué. De ce côté, les mairies ne peuvent rien puisque c’est le rôle des centres d’expertise et de ressources titres (CERT). Pour le Nord et le Pas-de-Calais, c’est celui d’Arras qui est compétent. « Le ministère de l’Intérieur a effectivement attribué un renfort d’effectifs au CERT d’Arras afin de faire face à l’augmentation des demandes de passeports et cartes d’identité constatée », confirme la préfecture du Pas-de-Calais à 20 Minutes, ajoutant que les agents volontaires peuvent aussi venir travailler « le samedi matin, en heures supplémentaires ». Cela permettra-t-il à votre nouveau passeport d’arriver avant la trêve estivale ?