Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un refuge qui se transforme en tombeau : l’horreur de la guerre a encore frappé ce week-end en Ukraine​. Soixante personnes ont été tuées samedi dans le bombardement d’une école dans la région de Lougansk dans l’est du pays, a déclaré dimanche Volodymyr Zelensky. Selon le président ukrainien, les victimes « essayaient de trouver refuge dans le bâtiment d’une école ordinaire qui a été visée par une frappe aérienne russe ». Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est quant à lui dit « horrifié » par le bombardement.

La justice sera-t-elle plus clémente qu’en première instance ? François et Penelope Fillon vont devoir attendre 13h30 pour le savoir. La cour d’appel de Paris se prononce en effet ce lundi après-midi sur le sort de l’ancien Premier ministre et de son épouse, dans l’affaire des soupçons d' emplois fictifs qui avait explosé avant l’élection présidentielle de 2017. Alors qu’ils contestent depuis l’origine tout emploi fictif, ils ne seront pas présents au prononcé de la décision. En première instance, François Fillon avait été condamné à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans ferme, 375.000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité.

Un peu d’été au printemps… Cette semaine, le temps va être marqué par la douceur et une hausse notable des températures, selon Météo-France. Ce lundi, des averses se déclencheront en cours de journée avec une tendance orageuse principalement sur les Alpes, plus ponctuellement sur le Massif Central, l’est des Pyrénées, et le Jura. Mais tout autour du pourtour méditerranéen, le ciel restera bien dégagé. L’atmosphère sera douce et agréable, et le thermomètre partout en hausse avec 22 à 27 degrés. Surtout, ces conditions favorables devraient perdurer au moins jusqu’à dimanche.