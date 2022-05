Plus besoin d'écharpes, ni de bonnets, le mercure va grimper cette semaine. Le temps, dès ce lundi, sera marqué par la douceur et une hausse notable des températures, selon Météo-France.

Atmosphère douce et agréable

Demain, lundi, des averses se déclencheront en cours de journée avec une tendance orageuse principalement sur les Alpes, plus ponctuellement sur le Massif-Central, l’est des Pyrénées, et le Jura. Mais tout autour du pourtour méditerranéen, le ciel restera bien dégagé. L’atmosphère sera douce et agréable, et le thermomètre partout en hausse avec 22 à 27 degrés. Autant dire que l'été pointera le bout de son nez en cette fin de printemps.