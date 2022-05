Vous avez fait le pont, même si le 8 mai tombait cette année un dimanche ? Et vous souhaitez rattraper l’actualité de ces dernières 48 heures ? Pas de panique 20 Minutes est là pour cela.

1-Emmanuel Macron commémore la Victoire du 8 mai 1945 dans le contexte de la guerre en Ukraine

Le président Emmanuel Macron a célébré à Paris le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 des Alliés sur l’Allemagne nazie, une cérémonie particulière dans le contexte de la guerre en Ukraine et à la veille du traditionnel défilé militaire russe à Moscou.

Cette commémoration ouvre une séquence internationale pour le chef de l’Etat qui participera dimanche enfin de journée à une visioconférence des membres du G7 « relative à la situation en Ukraine », avant de se rendre lundi à Strasbourg pour la journée de l’Europe et, dans la foulée, à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz.

Lundi sera le jour également de la célébration par la Russie de la victoire sur l’Allemagne nazie, l’occasion d’une démonstration de puissance militaire en pleine guerre en Ukraine.

2-Marine Le Pen lance la campagne des législatives en attaquant le « fou du roi » Mélenchon

Marine Le Pen a lancé sa campagne pour les législatives à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), où elle est candidate à sa réélection, en ciblant Jean-Luc Mélenchon, qualifié de « fou du roi », pour avoir selon elle favorisé la réélection d’Emmanuel Macron.

« Pour pouvoir gagner une législative, il faudrait qu’il accepte de se présenter, déjà. Ce serait un bon début », a également lancé Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ayant annoncé qu’il ne serait lui-même vraisemblablement pas candidat.

Elle a dit espérer que le RN entrerait « en force à l’Assemblée nationale pour mener le combat contre la politique sociale qu’Emmanuel Macron veut mettre en œuvre ».

3-Les talibans demandent aux femmes afghanes de rester chez elles

Les talibans ont annoncé samedi que les femmes doivent désormais se couvrir intégralement le corps et le visage en public et éviter de sortir de chez elles. Le gouvernement a publié samedi un décret, approuvé par le chef suprême des talibans et de l’Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, rendant obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public.

Les talibans ont précisé que leur préférence allait à la burqa, ce voile intégral le plus souvent bleu et grillagé au niveau des yeux, mais que d’autres types de voile ne laissant apparaître que les yeux seraient tolérés. Ils ont aussi estimé qu’à moins que les femmes n’aient de raison pressante de sortir, il était « mieux pour elles de rester à la maison ».

4-Au moins 60 disparus dans une frappe russe sur une école en Ukraine

Les derniers combattants retranchés à Marioupol redoutent un assaut final, alors que les frappes russes s’intensifient sur l’Est de l’Ukraine. Ce lundi, Moscou commémorera la victoire contre l’Allemagne nazie.

Ces derniers jous, ces personnes se réfugiaient dans la région de Lougansk dans l’est de l’Ukraine. Le village de « Bilogorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l’école et malheureusement, elle a été complètement détruite », a affirmé le gouverneur sur son compte Telegram.

« Il y avait au total 90 personnes. 27 ont été sauvées (…) Soixante personnes qui se trouvaient dans l’école sont très probablement mortes », a-t-il précisé.

Les autorités ukrainiennes mettent en garde depuis plusieurs jours contre une intensification possible des attaques russes à l’approche de la commémoration du 9 mai.

5-Après la victoire du Sinn Fein en Irlande du Nord, Londres appelle à l’union

Après la victoire historique du Sinn Fein en Irlande du Nord, Londres a appelé nationalistes et unionistes à s’unir dans un exécutif local pour assurer la « stabilité » de la province britannique, alors que plane le risque de paralysie politique sur fond de Brexit.

Partisan d’une réunification avec la République d’Irlande, le Sinn Fein est devenu le premier parti nord-irlandais après un scrutin organisé jeudi, décrochant 27 sièges sur 90 à l’Assemblée locale, contre 25 pour les unionistes du DUP, viscéralement attachés à l’union avec la Grande-Bretagne.

La victoire du Sinn Fein, à même de refaçonner le Royaume-Uni, permet au parti nationaliste, ex-vitrine politique du groupe paramilitaire Armée républicaine irlandaise (IRA), de nommer une Première ministre locale, Michelle O’Neill, pour la première fois en cent ans d’histoire d’une province où le Brexit a ravivé les tensions.