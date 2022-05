Après deux années à se faire rouler dessus par le coronavirus, les confinements, les couvre-feux et les masques, c’était décidé, 2022 serait notre année. Et on avait bien l’intention de croquer du printemps à pleines dents, quitte à s’en péter les molaires. Mais voilà, puisque le bonheur a cette fâcheuse tendance à glisser entre les doigts, une « terrible » nouvelle est venue contrecarrer nos plans de soleil et de saveurs printanières. On parle bien sûr de ces satanés jours fériés de mai, tombant deux fois d’affilée un dimanche. Adieu donc, nos jolis ponts, nos week-ends de trois-quatre jours, les escapades à vélo, les sorties à la plage ou les randonnées champêtres.

« Les jours fériés de printemps sont particulièrement importants pour les Français et les Françaises, confirme Jean Viard, directeur de recherches au Cevipof et spécialiste des temps sociaux. Qu’un 11 novembre tombe un dimanche, ce n’est pas très grave. Un congé de mai, cela crée beaucoup de frustration. » Pas de quoi vider des pots de Xanax ou pleurer à chaudes larmes non plus : « C’est purement aléatoire que cela arrive un tel jour. Il y a un côté hasardeux, où personne n’y peut rien, c’est donc mieux accepté », poursuit le sociologue. Avant d’admettre l’évidence : « On aurait quand même tous été content que les 1er et 8 mai tombent un lundi plutôt qu’un dimanche ! »

A la recherche du temps perdu

Le degré de frustration varie selon la catégorie socioprofessionnelle : « Les escapades de 3-4 jours pendant les ponts de mai sont principalement réservées à aux urbains CSP +, qui ont le budget pour se le permettre », nuance Sandra Hoibian, directrice du pôle Société du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc). Pour la majorité des Français, les départs en vacances se font exclusivement l’été, lors de sessions plus longues d’une ou deux semaine, rendant les déplacements plus rentables, renseigne l’experte.

Evidemment, même sans partir, il y a de quoi aimer les jours de congé en semaine : « Les vacances et les temps de repos sont parmi les critères les plus importants pour le moral des Français et des Françaises, indiquent toutes nos études. Chaque moment de pause, de détente, créé du bien-être », rajoute Sandra Hoibian. Des vertus qui ont même tendance à être sous-estimées par les Français, précise la directrice, rappelant qu’elles sont « essentielles ».

De la relativité du temps

Du moins, ça, c’était avant le coronavirus. Depuis mars 2020, les secondes comme les jours semblent s’être étirés dans le pays, avec les ennuyants confinements ou les insupportables couvre-feux. « Du temps, des Français en ont eu. Peut-être même trop », sourit Sandra Hoibian. Rajouter à cela une inflation record depuis et la problématique a changé : il ne s’agit plus d’avoir du temps, mais de savoir comment le meubler, « notamment avec toutes les questions de pouvoir d’achat ». Pas trop de chagrin donc à voir nos jours fériés fusionner avec nos dimanches.

Et puis ce fameux coronavirus a fait probablement bien trop de mal à notre santé mentale pour que deux ponts de mai y changent quelque chose, annonce Sandra Hoibian : « On parle d’un doublement des états dépressifs et de trouble anxieux, particulièrement chez les jeunes. Il faudra bien plus que quelques jours fériés pour remédier à cela. »

En congé, fais ce qu’il te plaît

Alors, adieu les fleurs, les lundis au soleil, les sourires sur les visages et nos storys Instagram sous fond de Sunset Lover et même pas de regrets ? L’affaire n’est pas si simple, tempère Jean Viard : « Quel que soit l’état de la société, les congés sont des respirations nécessaires et importantes. Ces deux dimanches de jours fériés, ce n’est certes pas la fin du monde, mais c’est embêtant. » A fortiori pour le secteur du tourisme, qui perd les hordes de Parisiens bien décidés à voir si la misère est plus belle au soleil. Charles Lovin, patron du bar Juste un verre à Montpellier (Hérault) note « un nouveau coup dur pour le chiffre d’affaires, après des mois déjà compliqués ».

Une année 2022 qui sent quand même bien la douille, puisque en plus du 1er et 8 mai, le 1er janvier (un samedi) et le 25 décembre (un dimanche) tombent aussi en plein week-end. Soit quatre jours de congé volatilisés sur onze, plus d’un tiers ! De quoi entraîner Jean Viard dans une réflexion plus vaste : « Comme les Allemands, la France pourrait décider, au moins pour ses jours fériés religieux – 7 sur 11 quand même – de les placer systématiquement le lundi. Cela permettrait de garantir au moins sept jours sur onze par an et de les valider comme acquis sociaux intouchables. » Une solution enivrante, mais qui n’aurait rien changé à nos jours de mai, considérés comme des jours fériés républicains. Allez, on se console comme on peut, les beaux jours, même sans congés en semaine, ça reste les beaux jours.