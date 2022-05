Cherbourg a rendu dimanche un premier hommage aux victimes de l'attentat de Karachi (Pakistan), 20 ans jour pour jour après le drame qui a coûté la vie à 15 personnes, des ouvriers normands travaillant pour l’ex-DCN pour la plupart. « Le combat judiciaire que nous menons, notre quête de vérité, ça ne les ramènera pas mais c’est un devoir », même après « vingt ans d’accumulations » de « tonnes » de procédures, a souligné Sandrine Leclerc, 47 ans, fille d’une des 11 victimes françaises, lors d’une cérémonie qui a rassemblé entre 200 et 300 personnes dimanche après-midi.

L’hommage se déroulait près d’une stèle érigée en mémoire des victimes derrière la Cité de la mer à Cherbourg. « Les entraves ont été constantes sur cette affaire depuis maintenant 20 ans », a souligné l’ancien Premier ministre et ancien député-maire PS de Cherbourg Bernard Cazeneuve interrogé par l’AFP juste après la cérémonie à laquelle il a assisté.

11 Français morts

Nombre de familles de victimes accusent l’Etat de « bloquer » l’enquête avec des refus répétés de déclassifier des documents secret-défense. « Beaucoup de familles sont encore en colère et je comprends cela », a ajouté l’ancien ministre de l’Intérieur assurant s’être heurté à « un parcours du combattant pour reconstituer » des pièces détruites lorsqu’il était au gouvernement. Peu après la cérémonie, le président Emmanuel Macron a publié un communiqué dans lequel il « salue la mémoire des victimes avec respect » et « adresse aux survivants, aux familles, ainsi qu’aux hommes et aux femmes des entreprises concernées, l’assurance de sa solidarité ainsi que celle de toute la Nation ».

« Je n’en peux plus » que le dossier n’avance pas, a confié à l’AFP dimanche, avant cette cérémonie, Marie Dupont, veuve d’une des victimes, « J’ai tellement mal. Ça m’a détruit ma vie, mes enfants ». Non loin d’elle un homme boîte. C’est un des 12 blessés graves, rescapés de l’attentat, qui garde d’importantes séquelles. « On doit rendre hommage à (…) 11 innocents qui ont payé pour des politiques qui s’en sont mis plein les poches », estime ce retraité qui requiert l’anonymat. « Dans cet attentat nos collègues ont été victimes du commerce des armes et de sa financiarisation », a aussi avancé la CGT du site Naval Group à Cherbourg dans un communiqué.

Deux pistes pour l’enquête

Deux pistes sont explorées par les enquêteurs. Au départ, seule celle d’Al-Qaïda a été considérée. Depuis 2008, les juges étudient aussi la piste d’un attentat organisé en représailles à la décision du président Jacques Chirac de cesser le versement de commissions à des responsables pakistanais sur des contrats d’armement conclus par le gouvernement Balladur en 1994.

Selon des avocats de victimes, les juges privilégient aujourd’hui cette seconde hypothèse. En 2020 le tribunal correctionnel de Paris a jugé qu’une partie des rétrocommissions illégales a contribué à financer la campagne d’Edouard Balladur. Mais les juges ne se sont pas prononcés sur un éventuel lien de causalité entre l’arrêt du versement des commissions et l’attentat de Karachi.Edouard Balladur a été relaxé par la Cour de justice de la République, son ex-ministre François Léotard condamné.

Certains boycottent les cérémonies organisées par l’ex DCN

Dans la matinée une autre cérémonie d’hommage aux victimes de l’attentat, organisée sur le site de Naval Group (ex-DCN) à Cherbourg, avait rassemblé une quarantaine de personnes, essentiellement des proches des victimes et quelques blessés. Beaucoup de familles boycottent depuis plusieurs années la cérémonie de l’ex DCN condamnée en 2004 par le tribunal des affaires sociales de Saint-Lô pour faute inexcusable dans cette affaire.

Le 8 mai 2002, en tout 15 personnes, dont 11 Français, sont mortes dans l’explosion du bus qui menait quotidiennement les salariés de la Direction des constructions navales (DCN) et de ses sous-traitants, de leur hôtel au chantier de construction d’un sous-marin vendu au Pakistan par la DCN.

Certains ont même boycotté les deux cérémonies, comme le rescapé et grièvement blessé Gilles Sanson, 60 ans. Il a expliqué à l’AFP avoir préféré aller déposer une rose blanche devant la stèle dimanche matin tôt. En 2002, la DCN était à 100 % détenue par l’Etat. Elle est depuis devenue Naval Group, détenu à 62 % par l’Etat.