Délicat d’apaiser une mère « sans nouvelle depuis 20 jours de ses enfants restés à Marioupoul » ou de rassurer une famille qui vit dans un gymnase sur son avenir. C’est le rôle d’Arina, Ukrainienne de 22 ans, et de son amie Maria, 20 ans, Moldave mais qui a passé son enfance dans le pays en guerre. Respectivement étudiante en lettres modernes et en droit, les deux jeunes filles ont sauté directement de leurs partiels à leur petit bureau de la rue des Salenques, au centre-ville de Toulouse, dont la corbeille déborde de gobelets de café vides. Elles font partie de l’équipe des cinq « écoutants » qui a pris ses quartiers dans ces locaux mis à disposition par le conseil départemental pour accueillir la plateforme téléphonique – joignable 05 34 245 245 – chargée de répondre « aux questions de tous ordres » des « déplacés » ukrainiens. Ils sont environ un millier à être arrivés depuis le début du conflit, selon le recensement de la préfecture de la Haute-Garonne. Mais d’autres sont arrivés en dehors des circuits officiels et ont besoin d’être informés sur leurs droits.

Des appels émanant aussi d’Ukraine

Arina et Maria répondent à une vingtaine de coups de téléphone par jour. Certains, éprouvants, peuvent durer plus d’une heure, d’autres quelques minutes. Les étudiantes n’ont pas toutes les réponses. Notamment quand, par un étrange effet des réseaux sociaux, on les appelle d’Ukraine pour se renseigner sur un horaire de train. « Mais l’important, c’est qu’on parle dans leur langue, ça les rassure énormément », insiste Maria. Alors que le flux des réfugiés se tarit, ceux qui appellent de Toulouse et de ses environs, ont notamment besoin de réponses sur leur possibilité de travailler ou d’obtenir un logement autonome pour reprendre un semblant de vie normale. « Il y a aussi les gens qui proposent de l’aide », souligne Arina, aussi membre de l’association Ukraine Libre, et ravi de cette « chance » de participer au soutien de son peuple. Elle en profite aussi pour recruter des volontaires pour son très polaire groupe zoom proposant des cours de français gratuits.

Ce lundi, l’équipe du 28, rue des Salenques sera renforcée par de nouveaux travailleurs (du département, de la métropole ou de l’Etat) sociaux, ce qui lui permettra d’assurer aussi un « accueil physique » des réfugiés. « Nous devons être capables de traiter des situations très différentes et construire des solutions hors des schémas officiels, car la moitié des cas ne rentrent pas dans les cases », explique Jean-Michel Fabre, vice-président du conseil départemental en charge du Logement. Il y a quelques jours par exemple un groupe de réfugiés malentendants est arrivé à Toulouse.