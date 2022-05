Sur ce point, les avocats de Cédric Jubillar n’auront pas gain de cause. Samuel Simon-Vuelta, le procureur de la République de Toulouse, indique ce vendredi qu’il « n’envisage pas de diligenter une enquête » pour violation du secret de l’instruction.

Les conseils du mari et principal suspect dans la disparition de Delphine Jubillar avaient sollicité le magistrat après la parution le 26 avril dans Le Parisien des détails de deux rapports, l’un sur l’expertise des lunettes cassées de l’infirmière disparue, l’autre sur l’expertise psychiatrique de Cédric Jubillar. Les défenseurs de ce dernier n’avaient alors pas caché leur colère de prendre connaissance d’éléments dont ils n’avaient pas encore eu communication.

Vérification de date

Le parquet de Toulouse a donc vérifié. « Le rapport dont la publication est contestée a été versé au dossier le 11 avril à 18h21, explique le procureur. A partir de cette date, il était accessible et consultable par les parties ». Or, les protagonistes de l’affaire et leurs avocats ne sont pas tenus au secret de l’instruction et peuvent communiquer s’ils estiment « qu’il en va de leur intérêt ». « Ne disposant à ce jour d’aucun soupçon, ni élément précis », Samuel Vuelta-Simon ne peut par conséquent pas établir si les fuites viennent d’une personne tenue de respecter la règle judiciaire.

Le magistrat rejoint en revanche les avocats de Cédric Jubillar en déplorant « le traitement médiatique de cette affaire, dont tous les éléments se trouvent constamment livrés ».