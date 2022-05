Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va bien faire face à une grande coalition de gauche. Jeudi soir, le Conseil national du parti socialiste a ratifié l’accord créant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) avec LFI, EELV et le PCF en vue des législatives de juin prochain. Le « pour » l’a emporté avec 62 % des voix. L’accord a été adopté par 167 voix pour, 101 contre, et 24 absentions. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a adressé un message d’avertissement à Jean-Luc Mélenchon : « Désormais, pèse sur ses épaules une immense responsabilité. Il est celui qui représente la principale force de cette coalition mais doit porter la parole de toute la coalition ».

« Je suis tout ce que Donald Trump déteste », disait Karine Jean-Pierre en 2018. Nommée jeudi porte-parole de la Maison Blanche, elle va devenir la première femme noire et ouvertement lesbienne à occuper ce poste aussi prestigieux que redoutablement exposé. Elle remplacera Jen Psaki, dont elle était jusqu’ici l’adjointe, à partir du 13 mai. Emue, la future « Press Secretary », née en Martinique de parents haïtiens, a déclaré : « C’est un moment historique et je m’en rends bien compte. Je comprends combien c’est important pour tant de gens ».

Dimitri Payet manque, et tout l' OM est dépeuplé. Terrible malédiction pour le numéro 10 de l’Olympique de Marseille, contraint de quitter ses coéquipiers dès la 32e minute, sur blessure, lors de l’élimination des Marseillais en demi-finale de Ligue Europa Conférence contre Rotterdam. « On tenait le match jusqu’à la blessure de Payet », a déploré Jorge Sampaoli. Et les Marseillais auront encore besoin de lui pour remplir l’objectif de cette fin de saison, une deuxième place synonyme de qualification en Ligue des champions​. Sauf qu’à l’issue du match, personne ne savait si Dimitri Payet pourra jouer dimanche contre Lorient.