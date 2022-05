AhErasmus… Tout le monde se souvient des aventures de Xavier Rousseau (interprété par Romain Duris) dans sa coloc de folie dans L'Auberge espagnole, du réalisateur Cédric Klapisch. Qui n’a pas rêvé de prendre un billet d’avion direction Barcelone à la dernière minute et de vivre aussi cette vida loca ? Voyages, apprentissage d’une langue étrangère, études dans des campus de rêve, mais aussi fêtes endiablées, aventures amicales et amoureuses… Nos lecteurs, chanceux d’être partis avec ce programme, en gardent de très bons souvenirs.

En 1993, Rose-Marie part de sa Belgique natale pour se rendre à Cadiz dans le sud de l’Espagne, pendant trois mois. A l’époque, partir à l’étranger n’est pas aussi simple qu’aujourd’hui : « Nous n’avions pas Internet, c’était une vraie coupure, vraie aventure ». Là-bas, elle apprend à vivre à l’espagnole, découvre une autre manière d’enseigner, et noue de nouvelles relations. « J’ai rencontré un Français qui est devenu mon mari et avec qui j’ai eu deux enfants. Ces derniers se sentent profondément européens. » Pour elle, pas de doute, cette expérience a complètement bouleversé sa vie : « Il y a un avant et un après Erasmus. »

Choc des cultures

Ce programme est aussi l’occasion de se confronter à l’autre, de découvrir des cultures différentes. En 2010-2011, Séréna part en Ecosse juste après une licence LLCE avec l’envie de perfectionner son anglais. Arrivée en terre inconnue, elle se retrouve en colocation avec des Ecossaises et un Gallois. Ils l’invitent à une première soirée, et s’étonnent qu’elle « sorte habillée avec, en plus, un manteau en plein mois de décembre ! » Pour cette sudiste, c’est un vrai choc des cultures. Il faut bien trois mois à la jeune femme pour comprendre leur accent, mais assez vite, elle « rêve en anglais » et « devient bilingue ». En plus de la langue, elle découvre les us et coutumes du pays : « Les Ceilidh, danses gaéliques. Le squash, une boisson avec un goût de liquide vaisselle. Le haggis, un plat traditionnel… »

Clotilde, elle, est partie en Finlande en 2008-2009. Encore aujourd’hui, elle pense que « c’était l’une des meilleures années de ma vie ». Elle rencontre d’autres étudiants étrangers avec qui ils partagent leurs histoires, « comme cet étudiant polonais qui se souvenait voir ses parents faire la queue pour acheter à manger, sous l’ère communiste. » Elle se plonge dans la culture finlandaise, avec ses saunas et ce respect des gens qu’elle apprécie tout particulièrement.

Les « love stories »

Nos lecteurs retiennent aussi de ces séjours les cours à la carte, comme Chloé. Partie en 2017-2018 à Madrid, elle s’inscrit uniquement aux cours qui l’intéressent, à savoir la traduction. Elle trouve « un réel plaisir » dans ce système d’études, et s’arrange « pour ne jamais rien avoir le vendredi ». Pour Thibault, « Erasmus a été une bouffée d’air dans mes études, qui commençaient à devenir monotones ». Partir en Allemagne lui permet de rencontrer d’autres étudiants et de vivre des soirées de folie : « Je n’ai jamais vécu de telles soirées à nouveau, tout le monde partageant à tour de rôle sa culture, sa nourriture… et ses alcools ! »

Et bien sûr, que serait Erasmus sans ses flirts, histoires d’amour, et bébés ? En 2011, Margot sort en boîte de nuit avec ses amis pour fêter son anniversaire. Elle tombe sur Simon. « Aujourd’hui, dix ans plus tard, nous sommes mariés et nous avons trois magnifiques enfants », confie-t-elle. Olli, Finlandais, a passé un an à Lodz, en Pologne, de 2000 à 2001. Il rencontre une Française : « Cela fait maintenant vingt ans que j’habite en France. On a deux "enfants Erasmus", une dette pour la maison, et un chien ! », s’amuse-t-il. Clémence aussi n’a pas de doute : « LE meilleur souvenir de mon Erasmus, c’est la rencontre avec ma copine ! Quatre ans que nous sommes ensemble… Je n’avais pas prévu de trouver l’amour en Espagne, ni d’y poser définitivement mes valises ! » To be continued…