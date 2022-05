Loïs et Elise, lasses de voir sans cesse, sur les réseaux sociaux, des articles et des témoignages relatant des faits de harcèlement, ou des agressions verbales et physiques de jeunes femmes dans les rues de Montpellier (Hérault), ont créé Raccompagne ta sœur (accessible ici). Sur ce groupe Facebook, les internautes peuvent s’entendre pour faire un bout de chemin ensemble, pour rentrer de soirée. Et même pour se déplacer en pleine journée. Pour ne plus jamais marcher seules.

« Quand je suis seule, dans la rue, à Montpellier, pour rentrer de soirée, je ne me sens pas forcément en sécurité, explique Loïs, une étudiante de 22 ans. C’est beaucoup plus agréable, quand je suis avec mes amis. Ça m’est déjà arrivé, il y a quelques années, qu’une femme vienne nous voir et nous demande si elle pouvait, tout simplement, rester avec nous. Parce qu’elle ne se sentait pas rassurée, toute seule. » Si elle n’a jamais été agressée, Elise confie avoir souvent peur elle aussi à Montpellier. « Je fais attention comment je m’habille, explique la jeune femme. Si je sais que je vais rentrer tard d’une soirée, je prends une veste. Pour être le plus invisible possible. »

« Enormément de personnes font les mêmes trajets »

Pour Loïs, il y a un véritable sentiment d’insécurité, à Montpellier, « surtout dans le centre-ville », pointe la jeune femme. Beaucoup plus « que dans certains quartiers qui peuvent souffrir d’une mauvaise réputation, où, finalement, c’est bien plus calme ». Dans l’Ecusson, poursuit la créatrice de Raccompagne ta sœur, « l’atmosphère a beaucoup changé. Ce n’était pas comme ça, il y a quelques années ». En termes de sécurité, « Montpellier a énormément baissé », déplore Elise, qui croise de plus en plus, dans les rues, de personnes droguées, alcoolisées ou des personnes en situation précaire.

Le groupe Raccompagne ta sœur grandit petit à petit, depuis sa création, à la rentrée 2021. Environ 1.400 femmes l’ont aujourd’hui rejoint. Certaines demandent un coup de pouce, et d’autres listent leurs disponibilités pour raccompagner quelqu’un. « Enormément de personnes font les mêmes trajets », note Loïs, alors autant qu’elles se fédèrent. Mais pour que l’alchimie fonctionne, il faut que le groupe grossisse, encore plus. Les deux jeunes femmes pensent, peut-être, à fonder une association, et à créer une application autour de cette idée. Et à l’exporter, pourquoi pas, ailleurs en France.