Une nouvelle plainte a été déposée à Perpignan contre Buitoni par une femme ayant été malade après avoir consommé une pizza d’une gamme différente de celle déjà visée par une enquête, selon l’avocat de la plaignante ce jeudi.

« Il s’agit d’une mère de famille qui a consommé une pizza de la gamme Bella Napoli le 27 mars et a été hospitalisée le 29 pendant six jours », a indiqué Me Pierre Debuisson, précisant que « les résultats d’analyses ont révélé la présence de la bactérie Escherichia coli », comme pour les contaminations précédentes liées à la gamme Fraîch’Up, et d’une autre bactérie, Shigella.

Une enquête ouverte depuis un mois

Début avril le parquet de Paris avait annoncé avoir ouvert une enquête notamment pour blessures et homicides involontaires après que plusieurs dizaines de cas graves de contaminations liées à la bactérie Escherichia coli (E. coli) ont été recensées ces dernières semaines un peu partout dans l’Hexagone. Deux enfants sont décédés et des dizaines d’autres pourraient garder des séquelles à vie.

Le 13 du même mois une perquisition a eu lieu dans l’usine Buitoni de Caudry dans le nord de la France. Il s’agissait du site de production des pizzas surgelées Fraich’Up, considérées par les autorités sanitaires comme à l’origine de plusieurs cas graves de contaminations d’enfants par la bactérie E. coli.

De graves manquements dans une usine du nord

Ces inspections « ont mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l’hygiène alimentaire », précisait l’arrêté, pointant notamment « la présence de rongeurs et l’absence de moyens de protection contre l’entrée des nuisibles et de lutte contre les nuisibles efficaces et adaptés à une activité alimentaire », ainsi que le « manque d’entretien et de nettoyage des zones de fabrication, de stockage et de passage ».

Ces anomalies « constituent une source importante de contamination microbiologique, physique ou chimique des denrées alimentaires manipulées dans l’établissement, qui dès lors présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs », selon l’arrêté.