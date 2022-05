Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les évacuations devraient pouvoir reprendre, temporairement, dans le port ukrainien de Marioupol. La Russie a en effet annoncé mercredi soir que ses forces allaient cesser le feu pendant trois jours à compter de ce jeudi sur l’aciérie Azovstal. « Les forces armées russes vont ouvrir un couloir humanitaire de 8 heures à 18 heures, heure de Moscou (une heure de moins à Paris), les 5, 6 et 7 mai à partir du site de l’usine métallurgique Azovstal pour évacuer des civils », a déclaré le ministère de la Défense. « Pendant cette période, les forces armées russes et les unités de la République populaire du Donetsk vont cesser le feu et les hostilités unilatéralement. » Les civils qui ont trouvé refuge dans l’usine seront autorisés à gagner la Russie ou les territoires sous le contrôle de Kiev, selon le communiqué du ministère.

C’est une mauvaise date pour la planète. Le Jour du dépassement, date à laquelle nous avons consommé les ressources que la Terre est capable de renouveler en un an, tomberait en effet ce jeudi si tout le monde vivait comme des Français. L’an dernier, au niveau mondial, il est tombé le 29 juillet, soit le même jour qu’en 2018 et 2019, après avoir reculé en 2020 sous l’effet de la pandémie de Covid-19. Mais il ne faut pas pour autant tomber dans le fatalisme. Notre journaliste Fabrice Pouliquen a donc interrogé Pierre Cannet, du WWF France, pour comprendre comment repousser cette date cruciale.

La règle est simple : avec le Real Madrid il faut se méfier jusqu’au coup de sifflet final. Les Merengue ont effet signé une nouvelle remontée extraordinaire mercredi dans leur antre de Santiago-Bernabéu en renversant Manchester City 3-1 en prolongation (défaite 4-3 à l’aller). Le club rejoint ainsi Liverpool en finale de la Ligue des champions le 28 mai au stade de France. La soirée a surtout été particulièrement faste pour Karim Benzema. En plus d’avoir été un joueur clef de la qualification​, le capitaine du Real a marqué contre Manchester City son quinzième but de la saison dans la compétition, rejoignant du même coup Robert Lewandowski à la troisième place des buteurs historiques de la C1, avec 86 réalisations. Alors pour revivre ce match complètement fou, c'est par ici​.