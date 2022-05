« J’attends qu’un signal fort soit envoyé par la justice. On ne peut plus jouer comme ça avec la santé des gens. » Ce jeudi, Pierre Hinard sera au tribunal correctionnel de Nantes pour assister au procès de la société Castel Viandes et de trois de ses dirigeants, poursuivis dans l’affaire dite de la « remballe », de la viande avariée qui aurait malgré tout été revendue pour y être consommée entre 2010 et 2013. Le quinquagénaire n’y sera pas un spectateur comme les autres. Aujourd’hui éleveur bio de vaches salers​ à Saint-Aubin-des-Châteaux (Loire-Atlantique), il s’est constitué partie civile pour que la « vérité soit rétablie ».

C’est lui qui est à l’origine du « scandale » Castel, important abattoir de Châteaubriant, au nord de Nantes, en alertant d’abord les services vétérinaires en 2008 puis, cinq ans plus tard, la gendarmerie, laquelle a finalement déclenché une enquête. Recruté par Castel en 2006 en tant que responsable qualité, Pierre Hinard avait eu des « premiers soupçons » d’irrégularités en 2007. « On a eu un problème de steaks chez Flunch. Le restaurant se plaignait que des clients étaient tombés malades. J’ai cherché à comprendre et je me suis rendu compte que ce n’était pas un accident. Il y avait, derrière mon dos, un système organisé de revente de viande avariée. »

« Une heure après, j’étais convoqué et licencié »

L’agronome de formation évoque des « retours d’invendus qui étaient redécoupés et réexpédiés », des « viandes souillées et malodorantes transformées », des « asticots qui tombaient dans la machine à hacher », des « ruptures de la chaîne du froid », des « analyses bactériologiques qui étaient falsifiées » … « Pour la direction ce n’était jamais grave. Elle me disait qu’au pire les consommateurs auraient une bonne diarrhée. La réponse était toujours économique. Il fallait écouler le stock », assure Pierre Hinard.

Le cadre accepte un temps de se taire. Jusqu’à la réexpédition en décembre 2018 d’un « énième lot » qu'il avait pourtant « mis en destruction un an avant ». « Je ne voulais pas être responsable d’enfants qui meurent ou tombent gravement malades. Je suis allé tout raconter à l’inspecteur vétérinaire. Une heure après, j’étais convoqué par ma direction et licencié*. Castel était protégé par un réseau d’influence énorme. Je l’ai appris à mes dépens. »

« L’Etat n’a ni la volonté, ni les moyens pour contrôler »

Isolé, critiqué par des salariés et même attaqué en justice par son ancien employeur, Pierre Hinard tente de retravailler tant bien que mal à son compte jusqu’à l'explosion médiatique de l'affaire en 2013, puis la publication d'un ouvrage Omerta sur la viande, un témoin parle l’année suivante. « Il fallait en passer par là pour protéger des vies. On m’a montré du doigt, on m’a fait passer pour un menteur. Mais je n’étais qu’un témoin. Il faut bien se rendre compte que Castel est poursuivi pour des fautes commises après mon licenciement. Ça veut dire qu’il n’y a eu aucune remise en question. C’est insensé. »

Amer, y compris vis-à-vis des instances agricoles à qui il reproche ne pas l’avoir soutenu, Pierre Hinard craint que l’épisode Castel ne soit pas un cas isolé en France. « Avec l’argent en jeu, la tentation de tricher est très forte. Et l’Etat n’a ni la volonté, ni les moyens pour contrôler comme il le devrait. Quand on voit l’affaire des pizzas Buitoni récemment, ça me rappelle évidemment des souvenirs. Tout ça pourrait être évité. Ça me retourne. »

* Pierre Hinard a officiellement été licencié pour faute grave due à une « incompétence ». Il a contesté son licenciement devant le conseil des Prud’hommes en 2019 mais a été débouté en première instance. Son appel a été examiné le 22 mars. La décision est attendue pour le 8 juillet.