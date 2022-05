Le mois de mai vient tout juste de pointer le bout de son nez. Les températures augmentent. Les pulls et les manteaux sont mis au placard pour le plus grand bonheur de tous. Mais quand il s’agit de prendre son scooter ou sa moto, la question se pose. Dois-je ranger mon short et mes sandales pour des chaussures fermées et un jean épais ? C’est du moins ce que préconise la Sécurité routière.

Sur les deux-roues motorisés, seuls les gants, qui doivent couvrir intégralement les mains et les poignets, et le casque, sont obligatoires. Ne pas porter de gants certifiés CE est puni d’une amende forfaitaire de 68 euros, y compris pour le passager. Il est ensuite (très) fortement conseillé de porter un blouson en cuir à manches longues, dans le meilleur des cas comprenant une dorsale, un pantalon épais qui descend jusqu’aux chevilles et des chaussures montant jusqu’au bas du tibia. Bref, le moindre petit bout de peau doit disparaître.

Mais sous 30 degrés, le voyage peut vite s’avérer insupportable. Dès les beaux jours, on aperçoit sur la route des conducteurs en tenue légère. Les risques en cas de chute sans une tenue adéquate sont pourtant bien réels : brûlures, fractures, abrasions, lésions musculaires et articulaires, contusions et bien d’autres. Et la mortalité chez les motards triple l'été, aussi bien en ville que sur les petites routes départementales.

En scooter ou à moto, vous arrive-t-il de conduire en tenue légère (short, tee-shirt, sandales…) ? Est-ce que c’est une habitude répandue dès les beaux jours ? Portez-vous l’équipement réglementaire le reste de l’année ? Vous êtes-vous déjà fait arrêter par les forces de l’ordre pour ne pas porter le bon équipement ? Avez-vous déjà eu un accident sans être suffisamment protégé ? Si oui, quelles ont été les séquelles ? On attend vos témoignages et vos arguments qui serviront à la rédaction d’un article. Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire ci-dessous. Merci d’avance.