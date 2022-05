« Des zones de trafic et de non-droit clairement défavorables à [nos] activités » et une clientèle « à faibles revenus » qui n’a donc pas les moyens d’acheter une voiture. Les arguments avancés par le groupe Renault pour fermer le site de Vaulx-en-Velin à la fin de l’année n’ont pas franchement pas convaincu les autorités, à commencer par le préfet du Rhône délégué à la défense et à la sécurité.

Ivan Bouchier a envoyé, mardi soir, un courrier adressé à la direction du groupe et cosigné avec la maire de la commune Hélène Geoffroy. Une missive dans laquelle tous deux exigent des explications.

« Aucune alerte adressée à la police »

« Sans qu’aucun échange préalable n’ait été établi avec les services de l’État et la municipalité, nous avons pris connaissance de cette décision par voie de presse », regrettent-ils conjointement, déplorant vivement « les termes employés » à l’égard de la population : « Nous condamnons la facilité intellectuelle consistant à stigmatiser la commune et ses habitants pour justifier cette décision ».

Ivan Bouchier et Hélène Geoffroy s’étonnent également de n’avoir jamais été informés de problèmes de sécurité. « Aucune alerte en ce sens n’a été adressée, ni à la police nationale, ni aux services municipaux », pointent-ils, désireux de rencontrer les représentants du groupe automobile.