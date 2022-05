Tremblez jardiniers et agriculteurs, les Saints de glace font leur retour du 11 au 13 mai. Selon la croyance populaire, les trois Saints : Saint Mamert (11 mai), Saint Pancrace (12 mai) et Saint Servais (13 mai) apportent le froid et le gel. Une fois cette période passée, les gelées nocturnes ne seraient plus à craindre. Une superstition qui perdure, pourtant les statistiques météorologiques prouvent que le risque de gelées n’est pas plus important durant ces 3 jours-là. Mais les superstitions familiales sont-elles plus importantes que la science ?

