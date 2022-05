Ahhh Erasmus… Tout le monde se souvient des aventures de Xavier Rousseau (aka Romain Duris) dans sa coloc de folie dans L'Auberge espagnole, de Cédric Klapisch. Qui n’a pas rêvé de prendre un billet d’avion direction Barcelone à la dernière minute et de vivre aussi cette vida loca ? Voyages, apprentissage d’une langue étrangère, études dans des campus de rêve, mais aussi fêtes endiablées, aventures amicales et amoureuses…

Lundi 9 mai, avec la Journée de l’Europe, vous pourrez aussi vous remémorer vos meilleurs souvenirs et anecdotes de vos années Erasmus. Créé en 1987, ce programme, qui évoque le philosophe du XVe siècle Erasme, permet aux étudiants de l’enseignement supérieur de faire une partie de leurs études dans un des pays de l'Union européenne. En 2014, le programme évolue et devient Erasmus +, il s’adresse désormais à un public plus large : collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, jeunes diplômés… Aujourd’hui, près de 10 millions de personnes ont bénéficié de ce programme académique. Et ce dernier vise « 10 millions de mobilités supplémentaires » d’ici à 2027.

Quand et où êtes-vous partis ? Avez-vous fait une colocation ou avez-vous habité seul ? Comment se sont passées vos études ? Avez-vous fait de belles rencontres ? Quelles anecdotes croustillantes gardez-vous ? Quels sont vos meilleurs souvenirs ? Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.