Marre des boîtes aux lettres encombrées de réclames ? De recevoir par défaut des publicités par dizaines ? Dans 15 territoires, le dispositif « Oui Pub », qui permet de recevoir des publicités dans sa boîte aux lettres uniquement si on l’a choisi, va être expérimenté à partir du 1er septembre 2022, annonce le ministère de la Transition écologique. La distribution d’imprimés publicitaires sans adresse sera alors interdite, sauf si un autocollant « Oui Pub » est visible sur la boîte aux lettres.

Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, qui remplace le dispositif « Stop Pub », une période d’information des habitants a commencé le 1er mai, pendant laquelle les autocollants seront mis à disposition par les autorités locales, les annonceurs et les distributeurs. Plus de 2 millions d’habitants sont concernés dans les 13 premières collectivités, dont Grenoble-Alpes-Métropole, Bordeaux, la Métropole du Grand Nancy ou encore l’agglomération d’Agen, qui seront rejointes par Troyes et Dunkerque le 1er février 2023.

Reprise partielle d’une proposition de la Convention citoyenne pour le climat

A l’issue de la période de test de trois ans, un comité d’évaluation sera institué « afin d’évaluer l’impact de l’expérimentation sur la production et le traitement des déchets papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés, sur les comportements des consommateurs, mais aussi sur les éventuelles difficultés de généralisation d’une telle mesure », a ajouté le ministère.

Cette expérimentation est issue de la loi Climat et Résilience de 2021, qui reprend partiellement les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. En matière de publicité subie, les 150 citoyens avaient proposé d’interdire totalement la distribution de publicités dans les boîtes aux lettres.