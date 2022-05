Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La « Nouvelle union populaire écologique et sociale » a un membre de plus. LFI a en effet officialisé mardi un accord avec le PCF pour les législatives. Les communistes marchent ainsi dans les pas d’EELV qui a déjà rejoint cette coalition de gauche. SMIC à 1.400 euros nets, hausse des salaires, retraite à 60 ans, blocage des prix, planification écologique : les deux formations se sont mises d’accord sur de nombreux points. Mais elles ne mentionnent pas la sortie du nucléaire, à laquelle les communistes sont opposés. Reste maintenant à savoir si l’union va également se faire avec le PS. Les discussions entre les Insoumis et les socialistes bloquent toujours, notamment sur la répartition des circonscriptions.

Le pape veut peser de tout son poids moral pour arrêter les combats en Ukraine. Dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera publié mardi, François se dit ainsi prêt à se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. « Après 20 jours de guerre, j’ai demandé au cardinal (Pietro) Parolin », numéro deux du Vatican, « de faire parvenir à Poutine le message que j’étais disposé à me rendre à Moscou ». Mais rien n’est encore fait : « Nous n’avons pas encore reçu de réponse et nous insistons encore, même si je crains que Poutine ne puisse pas et ne veuille pas avoir cette rencontre maintenant. » Pour le pape, il y a pourtant urgence. « Comment ne parvenons-nous pas à arrêter toute cette brutalité ? Nous avons vu la même chose il y a 25 ans avec le Rwanda », constate-t-il, en évoquant le génocide de 1994 au cours duquel 800.000 personnes, principalement issues de la minorité tutsie, ont été tuées, selon l’ONU.

Devant ses actionnaires, Sanofi a reconnu qu’il avait échoué dans la lutte contre le coronavirus. Le géant pharmaceutique français a en effet expliqué mardi, lors de son assemblée générale, avoir subi un « échec » dans le développement d’un vaccin contre le Covid-19, un créneau sur lequel il est nettement en retard par rapport à des concurrents comme l’américain Pfizer. « C’est extrêmement dommageable pour la santé publique (et) pour nous », a même admis le président du conseil d’administration. Serge Weinberg a en outre expliqué que la « culture » de son groupe s’était heurtée à une « contraction du temps » inhabituelle, mais a renouvelé sa confiance envers ses chercheurs et au directeur général, Paul Hudson.