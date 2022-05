Il aura fallu trois ans pour qu’elle trouve un acquéreur. Située près de l’archipel de Bréhat (Côtes-d’Armor), la petite île de Roc’h ar Hon a enfin été vendue, comme le rapportent nos confrères de France Bleu Armorique. Ce petit coin de paradis avait été mis en vente pour 1,685 million d’euros​ en 2019.

Dans son annonce, l’agence immobilière de luxe Sotheby’s mentionnait « une superbe île douanière » avec « une jolie maison édifiée en 1758 de 140 m² » et de nombreux chemins et escaliers permettant « de parcourir une nature luxuriante et atteindre la guérite au sommet de l’île ». Une cale privée aménagée permet également d’accéder à ce petit rocher de 6.420 m2.

Interrogé par la radio, un conseiller immobilier de l’agence confirme que « l’acte de vente a été signé le 14 avril ». Le montant de la vente n’a pas été communiqué. On sait tout juste que l’acquéreur est français et que « l’île va devenir sa résidence secondaire ».