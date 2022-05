Le facteur vient de passer. Maximilien Dumesnil sort délicatement des bobines d’une boîte. Sous ces pellicules sombres et ces étiquettes jaunies se cache peut-être – sûrement ! – un trésor. « C’est un film 16 mm qu’on a acheté sur eBay, il semble que ce soit une course de vélos, tournée par des amateurs dans les années 1960 ou 1970. Ce genre de film n’existe qu’en un seul exemplaire, il est donc unique et inédit. »

Maximilien Dumesnil dirige La Suite Numérique, une petite entreprise du quartier d’Ainay ( Lyon 2e) qui numérise des films de particuliers, issus de supports anciens (pellicules, diapos, VHS…). « Travailler avec des particuliers, c’est fabuleux, parce qu’on est en première ligne, se réjouit-il. La particularité des films amateurs, c’est que leurs auteurs ont eu la liberté de tout filmer, sans contrainte. » Et ceci depuis la fin des années 1920, alors que « la télévision française n’est allée filmer sur le terrain qu’à partir des années 1940. Il y a donc eu une longue période qui a été couverte uniquement par des amateurs, grâce à qui on a pu constituer une mémoire filmée des territoires ».

Chaque film de famille est un patrimoine

Marjolaine Chaffard, responsable de numérisation, est justement en train de visionner un film tourné à Lyon dans les années 1950. On reconnaît la place des Terreaux, où la fontaine Bartholdi était à un autre emplacement qu’aujourd’hui… « C’est une cliente qui nous a amené ce film de son grand-père pour le numériser, il avait été rangé dans une boîte, oublié au fond d’un placard », explique Maximilien Dumesnil. A ceux qui lui demandent souvent s’il voit parfois des choses farfelues, il reconnaît qu’on a tous « la même histoire : dans les films de famille, il y a toujours des enfants qui apprennent à marcher, des mamies qui soufflent des bougies… On fait tous la même chose, mais d’une manière unique ».

La Suite Numérique collecte les films à forte valeur patrimoniale. - J.L. / 20 MINUTES

Souvent, l’équipe déniche des raretés absolues. Dans l’arrière-boutique, le directeur nous montre une étagère remplie de grandes boîtes métalliques de bobines 16 mm : « Il y a là 140 films tournés dans 120 pays différents, entre les années 1940 et 1970, par un amateur très éclairé. On rencontre parfois de ces gens qui nous racontent un monde comme on ne le connaîtra jamais… Des voyageurs en Guyane, en Egypte ou en Afghanistan qui ont eu l’audace de partir avec des caméras et d’en ramener des films ! » D’autant plus que « filmer en Super-8, ce n’est pas comme filmer avec son téléphone, ça demande de la dextérité, de la précision, de comprendre la lumière… »

Pélican, un catalogue d’images pour producteurs et réalisateurs

Depuis son ouverture en 2010, la Suite Numérique a constitué un patrimoine filmé unique. Alors, comme un prolongement logique, elle a lancé en février 2022 son projet Pélican. « C’est un catalogue d’images animées exceptionnelles tirées de tous les films qu’on a collectés », explique Maximilien Dumesnil, qui appelle les particuliers « à venir nous déposer leurs films : déjà pour les sauvegarder afin qu’ils puissent les transmettre aux générations suivantes, mais aussi pour constituer une collection ».

Un système d’échange est proposé : contre les travaux de numérisation, qui ont un certain coût (numériser un super-8 de 30 minutes coûte environ 100 euros), le propriétaire cède ses droits patrimoniaux à Pélican, qui peut ensuite vendre les images à des maisons de production audiovisuelles. « Nous avons conclu notre première vente la semaine dernière, des images du Pakistan, d’Afghanistan, de Thaïlande pour une série documentaire sur le trafic de drogue international. C’est une grosse production qui sera distribuée dans le monde entier. » De quoi confirmer l’existence d’un marché sur le film d’archives, à condition de proposer « des archives de qualité, référencées, documentées, restaurées ».

Si la Suite Numérique assure la préservation et la valorisation de ces milliers d’heures d’archives, elle n’en oublie pas leur inestimable valeur affective. « Les gens sont attachés à leurs souvenirs, et peinent parfois à nous envoyer leurs films. Ils préfèrent venir nous les déposer, pour savoir à qui ils vont les confier, et ce qui va leur arriver. » Ils peuvent donc pousser en toute confiance la porte de Maximilien Dumesnil, lequel est bien conscient que « ce qui fait la vie d’un être humain, c’est sa nostalgie ».