Près d’une semaine après la mise en examen pour « homicide volontaire » du policier qui a ouvert le feu contre une voiture, tuant deux de ses occupants et en blessant un troisième, sur le Pont-Neuf , à Paris, le débat reste électrique. Des rassemblements syndicaux de policiers ont eu lieu, lundi, dans toute la France, et, sur les réseaux sociaux, la polémique se poursuit. Dans un tweet très partagé, Bruno Attal, secrétaire général adjoint du syndicat France Police, qui a récolté 3 % de vote aux élections professionnelles, s’en est indigné.

Décrivant une scène fictive où une « gamine » serait violée dans un train par trois personnes, « trois racailles », dit-il, le syndicaliste entend dénoncer des lois trop restrictives : « Puis-je sortir mon arme ? #NON. Puis-je porter les premiers coups ? #NON. Il me reste 2 choix. Intervenir et risquer ma vie, ou #TournerLaTete voilà la société que l’on ne veut plus. #PontNeuf #legitimedefense »

FAKE OFF

L’affirmation a suscité de nombreux commentaires dont celui d’un avocat au barreau de Paris, connu sous le pseudonyme maître Eolas sur Twitter. Il a rappelé que le Code pénal, au contraire, autorisait un policier à intervenir et qu’il en avait même le devoir dans ce cas de légitime défense.

« L’article 122-5 du Code pénal vous permet d’intervenir, mais l’article 223-6 vous en fait l’obligation, explique-t-il en réponse, estimant « urgent de former les syndicalistes policiers au droit pénal ». Ainsi, selon cet article, « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui ».

Seule exception : le cas où « il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’article 223-6 indique, par ailleurs, que s’abstenir d’intervenir pour empêcher un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende.

« C’est de l’extrémisme »

« Dire qu’on ne peut rien faire, c’est de l’extrémisme », estime Géraldine Bovi-Hosy, juriste et formatrice sécurité pour des agents territoriaux, dont des policiers municipaux. Elle aussi souligne que cette situation entre dans le cadre de la légitime défense, car il y a une atteinte à l’intégrité physique.

Elle explique qu’un policier peut riposter : « Il faut que ce soit proportionné : tirer une balle dans le dos, non effectivement, mais on pourrait intervenir avec un pistolet à impulsion électrique, avec une matraque télescopique, avec un générateur d’aérosols, détaille-t-elle. Rien n’empêcherait dans un train de tirer le signal d’alarme, de faire quelque chose, sinon on peut se voir reprocher une non-assistance à personne en danger. Il pourrait avec son arme à feu tirer ailleurs que sur les personnes pour figer la situation en cas d’absence de ces moyens intermédiaires. »

Cinq situations possibles pour faire usage de son arme à feu

C’est l’article 435-1 du code de la sécurité intérieure, modifié par la loi de 2017, qui encadre l’usage d’une arme à feu. Cela est possible dans cinq situations en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Sans sommation, cela s’intègre dans le cadre de la légitime défense lorsqu’il y a atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de personnes, et dans ce qui a été appelé le périple meurtrier. Il s’agit d’empêcher que des meurtres ne se répètent, une disposition pensée pour répondre à des actes terroristes notamment.

Avec sommations ou ordre d’arrêt, l’usage d’une arme à feu est possible pour défendre des lieux occupés par des forces de l’ordre ou des personnes qui leur sont confiées, pour empêcher un individu dans sa fuite de perpétrer des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique des personnes. Et pour immobiliser un moyen de transport en fuite dont les occupants sont susceptibles d’être dangereux.

La nécessité et la proportionnalité

« Les conditions les plus compliquées, ce sont la nécessité et la proportionnalité, souligne Géraldine Bovi-Hosy. Est-ce qu’il était nécessaire de faire usage de l’arme ? Est-ce que l’usage de cette arme était proportionné au regard de la situation ? Et ça c’est extrêmement factuel, cela dépend du contexte. Ce qui va aussi jouer, ce sont les conséquences de l’usage de l’arme. En l’espèce au Pont-Neuf, il y a eu deux morts, c’est exceptionnel. »

Revenant sur la mise en examen pour homicide volontaire au Pont-Neuf, la juriste estime qu’il s’agit là du déroulé « normal de la procédure pénale », elle souligne que les métiers des forces de l’ordre sont « plus exposés que d’autres » car ils ont « une responsabilité » : on leur confie une arme qui peut tuer. « Si on n’est pas capable de supporter cette pression, il faut changer de métier, c’est ce que je dis quand je forme des policiers municipaux », conclut-elle.