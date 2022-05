Lutter contre l’inflation. C’est l’objectif du géant de la grande surface Leclerc, qui va bloquer les tarifs de 120 produits du 4 mai à fin juillet. Au micro de nos collègues de franceinfo ce matin, le président du comité stratégique des centres Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, a assuré que l’inflation risquait d’augmenter fortement à cause de la guerre en Ukraine.

Un bouclier tarifaire

« On a 4,8 % avant l’Ukraine et cela va doubler d’ici à l’été ou durant l’été parce qu’il y a le problème des céréales avec l’Ukraine, le problème des transports avec l’Ukraine », affirme l’héritier Leclerc. « On propose de repérer les 120 articles les plus achetés par les consommateurs et de faire une sorte de bouclier où on garantit que ces articles ne bougent pas du 4 mai jusqu’au mois de juillet », a expliqué ce dernier sur franceinfo

« Cette inflation​ de 4,8 % c’est déjà une ponction entre 150 et 500 euros par ménage selon ce qu’il achète. Il y a des produits qui augmentent entre 6 % et 20 %, les pâtes ont augmenté de 20 %, certaines marques de café et de chocolat sont en train d’augmenter à ce niveau. » Un bouclier tarifaire donc, sur les produits de première nécessité, qui va être mis en place dès le 4 mai sur 120 produits et qui vise sur le long terme à compenser l’inflation.