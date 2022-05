« Des frites, des frites, des frites »… Et si cette célèbre réplique du film Les Tuches n’était plus qu’un fantasme ? Car pour faire des frites, il faut les faire frire dans l’huile de tournesol (même si les puristes belges diront que non). Problème, les rayons des supermarchés sont très pauvres en huile en ce moment.

Cette pénurie s’explique notamment par l’invasion de l’Ukraine par la Russie : les deux pays représentent 80 % des exportations mondiales pour cet « or jaune ». Mais pas de panique, si vous avez du mal à trouver une alternative à l’huile de tournesol pour vos plats, nos lecteurs eux ont trouvé la solution.

L’occasion de faire des découvertes culinaires

A 30 ans, Sam a décidé de devenir végétarienne et de modifier toute son alimentation : « J’ai effectivement remarqué que l’huile de tournesol était de plus en plus rare. Etant une adepte de la cuisine italienne. C’est donc tout naturellement que l’huile d’olive a remplacé l’huile de tournesol dans mes salades, mes pâtes et mes légumes. Mais ce qui m’embête le plus, c’est que j’ai de plus en plus de mal à trouver de la margarine dans les rayons… » Mais contre mauvaise fortune bon cœur, la jeune femme profite de cette pénurie pour faire de nouvelles découvertes culinaires, « notamment l’huile de noisettes, de sésame et l’huile de noix, dont [elle] raffole. »

Si Sam nous donne quelques conseils pour choisir son huile, Isabelle, elle, a trouvé dans son frigo des alternatives saines et assez originales. « On peut remplacer la matière grasse d’un gâteau par de la compote, une banane, de la courgette râpée… Je vous garantis que votre gâteau sera super moelleux et ça ne se sent pas. Et si vous voulez faire des frites, les anciens utilisaient le gras de bœuf. »

« Cette huile est mauvaise pour la santé »

Mais il faut le dire, l’huile de tournesol ne faisait déjà pas l’unanimité chez nos lecteurs. « J’ai exclu les huiles à bases de graine de mon alimentation. Je consomme principalement de l’huile d’olive, de noix et de coco. Pour les frites, c’est la graisse de bœuf qui est privilégiée », nous souffle Eabha. Un désamour que partage Hatice : « Cette huile est mauvaise pour la santé, je fuis au maximum les huiles raffinées, notamment celle de tournesol depuis plusieurs années. Je ne cuisine qu’avec de l’huile d’olive, du beurre et de l’huile de coco, les seules à supporter la chaleur jusqu’à un certain degré chacune. » Et garre à ceux qui consomment des produits industriels, les usines peuvent dorénavant remplacer le tournesol par d’autres huiles, sans le préciser, dont « l’huile de palme qui est très nocive pour la santé », explique Léa qui nous l’avoue fait très attention à ce qu’elle mange « je vais me méfier… utiliser de l’huile d’olive et du beurre pour les pâtes et les gâteaux maison ».

Toutefois, si vous n’êtes pas toujours convaincus par les conseils de nos lecteurs et que vos rayons sont vides, vous pouvez toujours partir à la recherche de quelques bouteilles d’huile de tournesol, et décider de les stocker chez vous. Avec ses « 22 bouteilles d’un litre, une de deux litres et une de trois litres », Mavrick a fait le plein d’huile de tournesol et nous avoue ne pas craindre une pénurie. Pour autant, serait-il prêt à les partager ? Rien n’est moins sûr.