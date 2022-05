Tolérance zéro… Bergerac, capitale du très touristique Périgord pourpre, veut être « propre et accueillante ». Elle vient de créer une contravention pouvant aller jusqu’à 750 euros pour tout propriétaire de chien qui ne ramasse pas les déjections de son animal dans l’espace public.

« Il appartient au maire d’assurer la sécurité et la salubrité publiques », explique en préambule cet arrêté du 11 avril publié sur le site Internet de la mairie tenue par le DVD Jonathan Prioleaud.

« Un véritable fléau »

« Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections de cet animal » dans les rues, les parcs et jardins, stipule l’arrêté, qui précise que toute infraction est passible d’une « contravention de la quatrième classe » allant jusqu’à 750 euros selon le Code pénal.

« Il convient également d’être en possession d’au moins deux sacs de ramassage lors de promenades quotidiennes. Une amende pouvant aller jusqu’à 38 euros sera appliquée le cas contraire », précise le site de la mairie, soulignant cependant que ces sacs sont distribués gratuitement.

« Je pense que c’est probablement le niveau d’amende le plus élevé au niveau national », a commenté Loïc Dombreval, député LREM des Alpes-Maritimes, spécialiste des questions animales. « Les déjections canines peuvent être un véritable fléau dans certaines communes, et cela finit notamment par stigmatiser les chiens et leurs propriétaires », a-t-il ajouté.