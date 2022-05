Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un grand pas a été fait dans la nuit de dimanche à lundi, sur le chemin de l’union des gauches pour les législatives. La France insoumise et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont en effet conclu un accord historique pour les scrutins des 12 et 19 juin. Le Conseil fédéral d’EELV a validé l’accord négocié au cours des deux dernières semaines, par 84 voix pour, 10 contre, 8 bulletins blancs et une personne qui n’a pas participé au vote. Cet accord attribue notamment 100 circonscriptions pour le pôle écologiste, selon des sources proches des négociations. Les deux formations souhaitent en outre que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre. Les Insoumis et les Ecologistes espèrent maintenant s’entendre rapidement avec le PS et le PCF.

Rassemblements syndicaux en France contre la mise en examen pour meurtre du policier du Pont-Neuf

Des rassemblements devant des tribunaux et des commissariats sont prévus lundi en France à l’appel de syndicats de police pour protester contre la mise en examen pour « homicide volontaire » du policier qui a tué deux hommes qui auraient forcé un contrôle sur le Pont-Neuf à Paris. Au total, des policiers devraient être mobilisés dans une quarantaine de villes, de Lille à Marseille en passant par Bordeaux et Strasbourg, annonce le syndicat de gardiens de la paix Alliance, à l’initiative de l’appel auquel se sont joints le syndicat d’officiers Synergie et l’Unsa-Police. Le plus gros rassemblement devrait se tenir à 12 heures à Paris, sur la place Saint-Michel, située à quelques centaines de mètres de l’ancien Palais de justice et du Pont-Neuf.

La météo se calme en Guadeloupe. Un homme était cependant toujours porté disparu dimanche alors que la vigilance pour fortes pluies et orages a été levée au petit matin après les intempéries qui ont fait deux morts, a indiqué la préfecture. La région a été frappée par des précipitations exceptionnelles dans la nuit de vendredi à samedi. La pluviométrie a ainsi « dépassé 300 mm, soit un phénomène supérieur à celui enregistré lors du cyclone Maria » en 2017, ont souligné les autorités. Depuis, « le rétablissement de la distribution électrique est assuré sur la quasi-totalité du territoire » même si « quelques difficultés demeurent sur la commune du Gosier ». Toutefois, Pointe-à-Pitre et une grande partie de la ville des Abymes subissent toujours « des coupures d’eau importantes ».