La violence a régné en marge de la manifestation du 1er-Mai dimanche à Paris. Symbole des échauffourées : un sapeur-pompier, qui tentait d’éteindre un incendie de palettes, a été agressé par une manifestante, suscitant l’indignation des autorités.

La femme a été interpellée et le pompier n’a pas été blessé, a indiqué le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin en début de soirée. Selon des images de télévision, largement relayées sur les réseaux sociaux, le soldat du feu tenait sa lance à eau en direction du feu, rue Alexandre-Dumas, quand une manifestante est venue le bousculer pour l’empêcher d’éteindre l’incendie avant de lui asséner deux coups avec la main sur son casque.

Le préfet de Police condamne une « scandaleuse attaque »

« Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis-à-vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice de leurs fonctions, protéger les personnes, les biens de la Cité et le bon déroulement de la manifestation », ont tweeté les sapeurs-pompiers de Paris

« Le préfet de Police​ condamne fermement la scandaleuse attaque dont ont été victimes les@PompiersParis de la@prefpolice qui intervenaient sur un feu à l’angle de la rue Alexandre-Dumas et du boulevard Voltaire », a réagi de son côté la préfecture de police. « Un de nos collègues militaires des@PompiersParis vient d’être frappé par un manifestant, et empêchant l’unité de secours engagée d’éteindre l’incendie pour protéger les riverains et les biens. Qu’il soit repéré et puni », a demandé le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, Grégory Allione.

La manifestation parisienne du 1er-Mai a été émaillée tout au long du parcours par des affrontements entre casseurs et forces de l’ordre. Ceux-ci ont entraîné des dégradations de mobilier urbain, des incendies de poubelles et le saccage de dizaines d’enseignes bancaires, agences immobilières et sociétés d’assurances.