On espère que vous avez pu profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. Des manifs du 1er-mai sous le soleil

Défilé du 1er mai 2022 à Toulouse, France.//SCHEIBER_1831.07491/2205011426/Credit:FRED SCHEIBER/SIPA/2205011433 - FRED SCHEIBER/SIPA

Les syndicats clameront que c’est un succès, le gouvernement via les préfectures contestera les chiffres : le rituel du 1er mai ne varie guère d’une année sur l’autre. Une particularité toutefois en cette année électorale, les cortèges se déroulaient entre la présidentielle et les législatives, avec la réforme des retraites en toile de fond, comme l'expliquent les personnes interrogées dans nos reportages dans le cortège de Montpellier, mais aussi à Paris, où la perspective de travailler plus ulcère les participants. On leur a demandé ce qu'ils souhaitaient. A noter que des incidents se sont déroulés à Paris, avec des dégradations sur une vingtaine de commerces et des véhicules mais aussi un pompier agressé par une manifestante.

L’info en plus : François Bayrou appelle à un référendum pour sortir de l’impasse sur cette réforme des retraites. Début avril, Emmanuel Macron avait estimé que les référendums « dans le cadre de l’article 11 » étaient un instrument qui pouvait être « utilisé », y compris pour une réforme des retraites

2. Pelosi en visite surprise à Kiev

Nancy Pelosi (au centre) s'est rendue à Kiev ce dimanche 1er mai. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) - AFP

En Ukraine, il n’y a eu aucune avancée militaire majeure ce week-end. Côté diplomatie, la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d’une visite surprise à Kiev.Un avion de reconnaissance russe a violé l’espace aérien suédois et celui du Danemark, entraînant une vive réaction des deux pays. Toutes les infos de ce conflit sont à retrouver dans nos lives de samedi et de dimanche.

L’info en plus : La Russie mène une guerre de l’information depuis le début du conflit, à l’aide de multiples comptes dirigés dénonce la Grande-Bretagne qui a détecté une usine à trolls du côté de la ville de Saint-Pétersbourg.

3. La droite bataille pour les législatives

Christian Jacob. Photographie de Gabrielle Cezard / SIPA. - Gabrielle CEZARD/SIPA

Marine Le Pen est réapparue dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux ce dimanche. Sans surprise, elle appelle les électeurs à choisir le RN aux élections législatives, reprenant les thèmes de sa campagne, notamment « la défense du travail et du pouvoir d’achat ». Zemmour lui entend « refonder la droite française », affirme Guillaume Peltier ce dimanche.

Côté LR, le président du parti Christian Jacob jette l'éponge et ne se présentera pas. Chez Macron, c'est l'ancien LR Edouard Philippe qui agace. L’ex Premier ministre entend bien peser dans la future majorité présidentielle, alors qu’il ne cache plus ses ambitions pour la suite.

L’info en plus : Pas de fumée blanche pour l'union de la gauche. Mélenchon souhaitait boucler l’affaire ce dimanche, la date serait repoussée faute d’accord avec EELV, le PS ou le PCF. Au PS, Cambadélis appelle à refuser cet accord et à refonder ce parti.

4. Régine s’en est allée

Régine le 1er janvier 2015. (Photo by Bertrand GUAY / AFP) - AFP

La chanteuse Régine est décédée ce dimanche à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille. Elle a longtemps régné sur le monde de la nuit avec des discothèques en France et à l’étranger. Le chanteur Renaud, qui lui a écrit plusieurs titres, considérait qu’elle était la dernière représentante historique de la chanson française, connue notamment pour La grande Zoa, Azzurro, Les p’tits papiers ou encore Patchouli Chinchilla. Elle a été propriétaire de jusqu’à 22 discothèques qui portaient son prénom dans le monde entier, à commencer par le mythique « Chez Régine », près des Champs-Elysées. Ses cinq plus grands succès sont à (re)découvrir ici.

L’info en plus : Mino Raiola, 54 ans, est lui aussi décédé ce week-end. La disparition de ce célèbre agent italien de joueurs de foot a provoqué une vague d’hommages de la part des footballeurs et des clubs l’ayant côtoyé.

5. L’OL en finale de la Ligue des champions

Les Lyonnaises se sont imposées 2-1 contre le PSG en demi-finale retour de Ligue des champions féminine samedi soir, après avoir déjà remporté la manche aller à domicile (3-2). Pour revivre cette rencontre, c'est par ici. Elles affronteront le Barça, tenant du titre, en finale. A noter que le Parc des princes a réuni 43.254 spectateurs pour cette demi-finale, un nouveau record d’affluence national pour un match de football féminin de clubs

L’info en plus : Le Real est titré pour la 35e fois depuis samedi, et Ancelotti devient le premier coach à remporter les cinq plus gros championnats (Angleterre avec Chelsea, Espagne avec le Real, Italie avec le Milan AC, Allemagne avec le Bayern et France avec le PSG).