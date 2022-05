La nuit a été courte pour près de 2.000 personnes qui s’étaient réunies pour une rave party, samedi à Guémar, dans le Haut-Rhin. « Ce rassemblement n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable, obligatoire pour ce type de manifestation », a expliqué la préfecture du département dans un communiqué.

Face à cette situation, « le préfet a activé en préfecture le centre opérationnel départemental pour suivre l’évolution de la situation et coordonner les actions engagées. Pour garantir la sécurité des habitants et de cette manifestation, un dispositif de sécurité est mis en place avec l’engagement de 150 militaires de la gendarmerie, gendarmes locaux appuyés par des renforts nationaux. Le service d’incendie et de secours du Haut-Rhin et les associations de Sécurité civile sont également mobilisés pour assurer la prise en charge sanitaire », a encore écrit la préfecture.

Ce dimanche, elle évoquait le chiffre de « plusieurs milliers de personnes » rassemblées, sans évoquer d’incident particulier. Les fêtards devaient quitter les lieux ce dimanche après-midi.