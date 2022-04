Le Conseil d’Etat suspend la dissolution du « Comité Action Palestine »

Le Conseil d’Etat a suspendu vendredi l’exécution du décret de dissolution du « Comité Action Palestine » prononcée en mars par le ministère de l’Intérieur qui accusait cette association d « appel à la haine, à la discrimination, à la violence » et de « provocation à des actes terroristes ».

La mesure de dissolution avait été prise par décret en Conseil des ministres le 9 mars. Elle avait été annoncée dès le 24 février, quelques heures avant le dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

L’association pro-palestinienne, implantée dans le sud de la France, avait alors saisi en référé le Conseil d’État. Cette mesure de dissolution « porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association et à la liberté d’expression », écrit dans sa décision la plus haute administration française.