Deux mois après le début de la guerre en Ukraine, la population continue de fuir le pays. Alors que la France s’est fixée l’objectif d’accueillir 100.000 réfugiés, plus de 3.500 d’entre eux sont déjà arrivés dans les Pays-de-la-Loire, sur une prévision de 7.000, a indiqué la préfecture jeudi. Après un important flux d’arrivées spontanées, les ressortissants qui ont gagné la région ces derniers jours viennent en fait d’autres territoires de l’Hexagone, notamment d’Ile-de-France, où les demandes de prise en charge sont particulièrement importantes.

Dans la région, ces réfugiés sont majoritairement orientés en Loire-Atlantique​. « Au 27 avril, un total de 1.296 personnes (adultes et mineurs) a été accueilli dans le département et 724 autorisations provisoires de séjour ont été octroyées au titre de la protection temporaire », précise la préfecture. Accompagnées par des associations, près de 200 personnes y sont provisoirement hébergées dans des hôtels à Nantes, Saint-Nazaire, Ancenis, Divatte-sur-Loire et environ 170 ont déjà été relogées par les services de l’État dans des logements autonomes, proposés par des collectivités locales.

Des hébergements citoyens sont aussi proposés. Pour les volontaires, le recensement de logements proposés par des particuliers est d’ailleurs toujours en cours via une plateforme en ligne. Selon la préfecture, 492 mineurs sont d’ores et déjà scolarisés dans une école de la région. Ils seront très prochainement un millier.