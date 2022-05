Une petite sortie running sur la pause déj tout en étant frais et dispo pour la réunion importante de 14 heures ? Pas toujours facile quand on a bien transpiré et un planning très serré. C’était sans compter sur Runway Shower : il y a quelques mois, cette jeune entreprise du Mans a installé sa première station de douches au domaine de l’Epau, un grand espace boisé à l’est de la ville. « C’est le paradis des joggeurs ici, sourit Antony Ganot, 36 ans, fondateur de Runway Shower et fan de course à pied. Mais pendant la semaine, beaucoup s’en privent en raison du manque de douches au bureau… Même lorsqu’il y en a, elles ne sont pas forcément accueillantes, ou mal entretenues. Cela peut être aussi gênant pour certains salariés de prendre l’ascenseur en tenue de sport pour pouvoir y accéder. »

A l’intérieur de cette tiny house (fabriquée dans la Sarthe) de 6m de long avec terrasse, un vestiaire, des casiers et deux cabines pour se laver ont été aménagés. Les joggeurs peuvent y accéder en autonomie grâce à un bracelet connecté, moyennant un abonnement de 12,90 euros par mois. « Ce n’est pas de la douche de camping, assure Antony Ganot. On a voulu faire un endroit agréable avec une trame sonore et olfactive pour se sentir bien. » Tout compris, le parcours dure environ 7 minutes, la douche représentant environ la moitié du temps. Et pour éviter que la petite toilette ne s’éternise, l’entreprise a installé des pommeaux connectés qui changent progressivement de couleur du vert au rouge, quand la consommation d’eau approche les 40 litres.

D’autres implantations prévues

Après avoir convaincu des ambassadeurs locaux comme les athlètes Nathalie Mauclair ou Mohamed Serbouti, Runway Shower commence à attirer le grand public, avec « jusqu’à 10 passages en moyenne par jour », le midi mais pas seulement, enregistrés ces derniers temps. En plus de cadres ou de professeurs, plusieurs entreprises mancelles auraient déjà adhéré pour proposer le service à leurs salariés. Un début encourageant alors que deux autres stations pourraient prochainement être implantées au Mans, au pied d’un pôle d’affaires et aux abords de l’université. Si la première cabine est pour l’instant raccordée au réseau d’eau, les suivantes devraient évoluer vers un modèle plus écoresponsable, promet son créateur, qui prépare une première levée de fonds avec ses deux associés. Selon lui, d’autres grandes villes se seraient déjà montrées intéressées.