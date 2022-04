Les violences et dégradations commises à la Croix-Rousse le soir du dimanche 24 avril, après l’annonce de la réélection d’Emmanuel Macron à la présidentielle, continuent de faire des dégâts, mais pas sur le mobilier urbain. Dans une interview à Actu Lyon, le maire EELV de Lyon Grégory Doucet s’est félicité de l’intervention rapide de la police municipale, tout en regrettant que la police nationale ne soit arrivée que « 20 minutes » après.

De quoi faire bondir la préfecture du Rhône, qui a précisé à Actu Lyon que des échanges entre la police municipale et la police nationale avaient eu lieu en amont du second tour « afin de coordonner l’action des forces de sécurité ». Quant aux 20 minutes d’écart constatées par le maire de Lyon, elles seraient en réalité de 4 minutes. Ce qu’ont confirmé les syndicats CFTC Police Municipale, FO Police Municipale et l’intersyndicale de la Police Municipale de Lyon, qui ont apporté leur soutien à la préfecture.

L’absence de caméras de surveillance à nouveau pointée

Le préfet, Pascal Mailhos, ajoute en outre qu’il était « très difficile de suivre la progression de ce cortège puisque le secteur n’est couvert par aucune caméra de vidéoprotection », absence qui empêche également l’identification des « auteurs des diverses dégradations constatées ».

Pendant combien de temps le maire va-t-il continuer à se défausser de ses responsabilités et quand va-t-il enfin assumer d'installer des caméras, comme nous le proposons, pour protéger les habitants et la police ?https://t.co/eM8OS3ibq7 — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) April 29, 2022

L’insuffisance de caméras de surveillance à Lyon, régulièrement reprochée à Grégory Doucet, a fait à nouveau réagir Laurent Wauquiez, président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : « Pendant combien de temps le maire va-t-il continuer à se défausser de ses responsabilités et quand va-t-il enfin assumer d’installer des caméras, comme nous le proposons, pour protéger les habitants et la police ? », a-t-il écrit sur Twitter.