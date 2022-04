Les automobilistes qui dépassent de très peu au radar les limitations de vitesse doivent-ils être sanctionnés ? Pour l’association 40 millions d’automobilistes, la réponse est non. Celle-ci se dit choquée par les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur. « 58 % des contraventions pour excès de vitesse sont adressées pour des dépassements de… moins de 5km/h de la vitesse maximale autorisée », rapporte l’association sur son compte Twitter.

🔴 Pour la première fois, le ministère de l’Intérieur révèle que 58% des excès de vitesse verbalisés en France sont inférieurs à 5km/h 😮



Oui, vous avez bien lu.



➡ 6 PV sur 10 sont adressés non pas pour des excès de vitesse, mais pour de tout petits dépassements [#THREAD⤵️] pic.twitter.com/JKr5LEq14A — 40 millions d'automobilistes (@40MA) April 27, 2022

« La France est le seul pays européen à sanctionner aussi sévèrement ces petits dépassements de vitesse », abondent les membres. Ils proposent tout simplement de supprimer ces contraventions pour ces délits « souvent involontaires et quasiment jamais accidentogènes ».

Mais du côté de l’association Prévention routière, on ne partage pas vraiment le même avis. « Vous allez toujours créer un effet de seuil supplémentaire : c’est-à-dire que vous allez être tolérant avec 5 km/h, et donc ceux qui roulent à plus de 10 km/h vont protester à leur tour, et dire qu’il n’y a pas de raison de les sanctionner non plus », déclare à Franceinfo Anne Lavaud, déléguée générale de l’asso.