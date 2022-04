Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le PS joue sa survie aux législatives. Les socialistes ont donc entamé mercredi des discussions avec LFI pour trouver un accord pour les scrutins des 12 et 19 juin. Dans ce cadre, Olivier Faure tient à rappeler qu’il est favorable à un rassemblement mais certainement pas à une disparition ou une humiliation du PS. « Une coalition n’est pas une soumission », explique le Premier secrétaire du Parti socialiste dans le Figaro. Un accord est cependant possible car, selon lui, « les gauches ne sont pas irréconciliables ». Mais il ne se fait pas pour autant d’illusions sur la place que va prendre LFI : « Il suffit d’ouvrir les yeux. La lucidité n’est pas un défaut. Jean-Luc Mélenchon est aujourd’hui en situation de rassembler la gauche. Il en a la responsabilité et même le devoir. »

C’est une visite symbolique qui pourrait cependant compliquer la médiation du secrétaire général de l’ONU entre l’Ukraine et la Russie. Antonio Guterres va se rendre ce jeudi dans la banlieue de Kiev, à Boutcha, Irpin et Borodianka, théâtres d’exactions imputées à l’armée russe par les Ukrainiens. Kiev accuse en effet les forces russes d’avoir commis des massacres après la découverte de dizaines de cadavres portant des vêtements civils dans ces localités occupées puis abandonnées par l’armée russe. Mardi, lors de sa rencontre avec Antonio Guterres au Kremlin, Vladimir Poutine avait pour sa part redit que l’armée russe n’avait « aucun lien » avec la « provocation » de Boutcha.

L’ONU est particulièrement inquiète des violences au Soudan. Au moins 213 personnes ont été tuées depuis vendredi au Darfour, selon les autorités de cette région. A Genève, la Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Michelle Bachelet, a fait part mercredi de sa consternation, tandis que le Conseil de sécurité s’est réuni en urgence à huis clos, à la demande du Royaume-Uni, de l’Albanie, de la France, de l’Irlande, de la Norvège et des Etats-Unis. « J’appelle les autorités soudanaises à mener des enquêtes rapides, complètes, impartiales et indépendantes sur ces attaques et à demander des comptes à tous les responsables », a par ailleurs demandé Michelle Bachelet.