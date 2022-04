Le décès pourrait remonter à plusieurs mois. Le corps momifié d’un octogénaire a été découvert ce mercredi matin, dans l’appartement de l’individu, situé non loin du centre-ville d’Agen (Lot-et-Garonne), rapporte La Depêche du Midi.

Aucune odeur ne se dégageait de l’appartement

C’est un homme, inquiet de ne plus avoir de nouvelles et voyant le courrier s’amonceler dans la boîte aux lettres, qui a fini par donner l’alerte. Appelés par la police municipale, les pompiers sont intervenus et ont réalisé la macabre découverte.

Aucune odeur suspecte ne se dégageait de l’appartement où la victime vivait seule. Une enquête de police a été ouverte pour déterminer les circonstances du décès, la piste de la mort naturelle étant, à ce stade, privilégiée.