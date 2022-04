La jungle de l’offre et de la demande. La pénurie mondiale d’huile de tournesol est une des conséquences de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ces deux pays représentant 80 % des exportations de ce produit. Le liquide jaune est devenu rare et précieux, aiguisant l’avidité de profiteurs occasionnels et l’intérêt des délinquants. Un phénomène est-il pour autant en train de naître et de se répandre ?

En cas de conflit, les prix de plusieurs choses augmentent presque mécaniquement. L’or, en tant que valeur refuge, et les matières premières des pays belligérants. Dans le cas de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, on a d’abord vu flamber les prix du pétrole et du gaz, puis le cours de l’huile de tournesol. Selon l’Insee, le prix de la tonne d’huile de tournesol est passé de 1.498 dollars en février à 2.250 dollars en mars, un tarif qui n’avait encore jamais été atteint. Dans la grande distribution, les prix affichés restent abordables, entre 1,70 euro le litre chez Leclerc et 3,45 euros le litre chez Carrefour, mais les rayons sont souvent désespérément vides. Le hard discounter Aldi a mis en place des rationnements à trois bouteilles par client, sauf que les arrivages sont irréguliers et les acheteurs peu respectueux.

Entre 800 euros ferme et 7.000 euros pour plaisanter

Autant de paramètres qui ont fait appliquer l’art de la spéculation à l’huile de tournesol. Ainsi, sur des plateformes comme Ebay et Le bon coin, on voit apparaître des annonces pour des bouteilles du précieux liquide à des tarifs prohibitifs. Sur Ebay, les prix affichés sont compris entre 5,20 euros le litre à plus de 25 euros pour la même quantité. Même le plus raisonnable reste trois fois supérieur au prix du marché. Même constat sur le Bon coin, avec néanmoins quelques annonces qui défient l’entendement. Un bidon de 10 litres est tranquillement proposé pour la modique somme de 800 euros. Contacté par 20 Minutes, le vendeur n’a pas donné suite.

Dans une autre annonce, un particulier vend « 5 l d’huile de tournesol d’occasion très peu servi », pour 7.000 euros. « C’est de l’humour, car je trouve abusé qu’un pays comme la France ne peut pas produire sa propre huile de tournesol », explique le vendeur à 20 Minutes. Un troisième vendeur propose diverses bouteilles d’1 l avec pour seule indication de prix : « faire offre ». Lorsque l’on se présente comme journaliste, il avance un tarif de 4 euros le litre et la volonté de « rendre service aux gens qui n’en ont plus ».

370 litres d’huile usagée dérobés dans une friterie

L’autre dérive engendrée par cette pénurie revêt un caractère délictuel : les vols. Jeudi dernier, les gérants d’une friterie de Coulogne, près de Calais, dans le Pas-de-Calais, en ont fait les frais. Des individus se sont introduits en plein après-midi dans leur camion et ont dérobé 370 litres d’huile usagée destinée au recyclage.

« Avec le prix de l’huile, les prix de revente dans les centres de recyclage ont aussi augmenté », avait expliqué le propriétaire à nos confrères de France Bleu. La gendarmerie des Hauts-de-France a confirmé « trois faits similaires » dans trois départements depuis le début de l’année mais rejette toute idée de « phénomène ». Même son de cloche au parquet de Lille où « aucune affaire de ce type » n’est actuellement sur le bureau de la procureure.