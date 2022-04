Chaque 1er mai en France, c’est la même rengaine. Qu’il pleuve, qu’il vente, que le gouvernement planifie une mesure totalement impopulaire ou n’ait rien de prévu de particulier pour susciter la grogne, on bat le pavé et on manifeste partout en France, sous les fanions des différents syndicats. Un réflexe devenu presque pavlovien.

Mais justement, à force d’avoir fait de cette date une habitude - indépendamment des actions de l’exécutif et de la situation sociale –, la fête du travail garde-t-elle du sens ? Et surtout, a-t-elle un impact ?

Aux origines du 1er mai

Voilà qu’on se fait directement reprendre par le col par Mathilde Larrère, historienne spécialiste des mouvements révolutionnaires. Dites à présent Fête-internationale-des- travailleurs-et-travailleuses plutôt que fête du travail, merci. Car on ne plaisante pas avec ce jour, encore moins en France. « Le 1er-Mai a longtemps gardé un aspect très revendicatif dans le pays, plus que festif, en raison de ses débuts », note l’historienne (voir l’encadré).

C’est le rôle principal de cette journée : célébrer les travailleurs et travailleuses de tous les pays, confirme Céline Verzeletti, secrétaire confédérale CGT. « Quelle que soit la situation en France, il est important de montrer notre solidarité internationale en se mobilisant. Le 1er-Mai est aussi une manifestation pour la paix, ce qui prend particulièrement son sens cette année. » Comme l’indique Mathilde Larrère, il s’étend de plus en plus à d’autres luttes : étudiantes, féministes, LGBT+. Soit autant de raisons et de causes en plus au nom desquelles se rassembler en ce jour du muguet.

En mai, fais ce qu’il te pavé

Comme tout anniversaire, ce qui compte le plus, c’est d’être présent, avance Emmanuelle Reungoat, maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université de Montpellier : « Le 1er-Mai, le mouvement social se donne à voir, se montre, fait membre. » Une façon de se rappeler au bon souvenir du gouvernement et de le prévenir que la contestation dans la rue est toujours possible. Un déploiement de force… ou de faiblesses, comme le note Mathilde Larrère : « Parfois, le 1er-Mai illustre la pauvreté de la mobilisation ou les divisions syndicales, lorsque des marches différentes sont organisées ».

Quoi qu’il en soit, la journée permet de recenser les grandes causes actuelles : « C’est une remontée de terrain importante. On écoute les préoccupations des gens, chacun apprend les soucis des autres, on prend le pouls de la situation sociale », raconte Jérôme Vérité, secrétaire général à la CGT Transports. Mais attention, les vendanges de mai n’indiquent rien du cru social de l’année. « Cela n’illustre pas le rapport de force à venir. Un 1er-Mai très suivi ne met pas ls syndicats en position de force face au gouvernement pour les luttes sociales à venir, poursuit Mathilde Larrère. C’est un thermomètre, pas une prévision. »

Le social, l’autre versant de la politique

Au-delà d’afficher ses muscles, le 1er-Mai sert aussi à raviver les sourires. « Il s’agit d’un moment de convivialité et de retrouvailles entre les travailleurs, retraités comme actifs », s’enthousiasme Jérôme Vérité. « Cela crée du social, des échanges. La politisation, c’est aussi ça : au-delà de la contestation, tisser des liens et se faire rencontrer les gens », salue Emmanuelle Reungoat, citant entre autres exemples les cafés sur les ronds-points du temps des « gilets jaunes » ou les dancefloor post-meeting.

Une ambiance bon enfant qui peut aussi aider à franchir le pas du militantisme pour certains, selon la maîtresse de conférences : « Des gens craintifs de la police, de la violence, des lacrymogènes, peuvent participer à un 1er-Mai, où les confrontations sont généralement moindres. » Un constat que partage Céline Verzeletti, qui évoque « des stands, de la musique, des repas conviviaux ». Mais elle ajoute une nuance : « Dans les grandes villes, la situation peut vite se tendre avec les forces de l’ordre, les gens ont peur, même au 1er-Mai. » Même analyse chez Mathilde Larrere, qui dit ne plus y emmener son enfant en raison du danger. Rappelons notamment que l’affaire Benalla a eu lieu un 1er-Mai, preuve des violences qui peuvent y émaner.

Grande ville ou pas, « cela est un moment important de sociabilisation politique, avec des jeunes qui arrivent, une date connue de tous, un jour férié donc sans coût économique pour les participants », poursuit Emmanuelle Reungoat. De là à trouver les troupes de demain, il y a un pas que Mathilde Larrère se refuse de franchir : « Le travail de conscientisation se fait sur le temps long, pas sur une journée. Le 1er-Mai peut être la seule manifestation de l’année pour certaines personnes ». Une porte ouverte qui n’assure pas la poursuite des évènements, mais tout de même une invitation, conclut Céline Verzeletti : « Cela peut être le point de départ d’un processus de mobilisation pouvant aller crescendo. Dans cette année d’élections, il est important de rappeler que la démocratie ne se décline pas que dans les urnes, mais de différentes manières. Notamment dans la rue. »