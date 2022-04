Qui ne rêve pas, en achetant un billet de loterie à l'EuroMillions de n’être pas l’heureux gagnant du tirage ? Et comment ne pas succomber à l’illusion de se croire l’élu du hasard, si en plus, un courrier arrive dans votre boîte mail, accompagné d’un document joint estampillé du logo EuroMillions et à l’intitulé racoleur « Notification de gain ». S’ensuit une explication de l’obtention du gain, grâce à un soi-disant tirage au sort via l’adresse mail de la personne cible, rattachée à un numéro de ticket qui contiendrait les numéros gagnants.

Évidemment, pour en bénéficier, l’internaute doit remplir un formulaire, qui sera transmis à un «huissier » qui, par la suite, demandera des informations confidentielles, comme le numéro de carte bleue pour pouvoir payer les frais de transfert et y déposer la mirobolante somme gagnée.

FAKE OFF

En réalité, ce mail est une tentative récurrente de phishing. Le but est que la personne piégée fournisse ses informations personnelles et surtout bancaires.

Selon le site officiel d’EuroMillions, ce jeu ainsi que les autres loteries nationales ou internationales ne font jamais gagner de lots et des jackpots par tirage au sort – sauf si la personne visée a participé à une tombola spéciale. De plus pour les personnes qui ont l’habitude de jouer aux jeux de hasard en ligne, les équipes ne leur demanderont jamais de leur fournir ces données confidentielles, tout simplement parce qu’elles les ont déjà.

Mais les méthodes des fraudeurs peuvent aussi varier et peuvent être déclinées sous différentes formes. Il peut s’agir de publipostage. Dans ce cas, une lettre est envoyée par La Poste informant le destinataire de son gain et lui demandant de renseigner sa demande afin de l’obtenir. L’éventuelle victime peut aussi être démarchée par téléphone. Un « officiel de la loterie » lui fait part de la bonne nouvelle et va lui demander directement un paiement pour le traitement du transfert du gain sur son compte.

Les fraudeurs n’hésitent pas non plus à s’adapter aux nouvelles technologies et peuvent aussi agir sur les réseaux sociaux, comme Facebook et prévenir leur appât via un message direct, leur communiquant un lien où se diriger pour remplir les formulaires et en bénéficier. Il existe même une variante, intitulée « La loterie de Facebook », prétendant que le profil de la personne a été choisi au hasard pour gagner un lot.

Peu importe la forme que prendra l’annonce de cette bonne nouvelle le résultat est toujours le même, soutirer des informations personnelles et bancaires à des fins d’escroquerie.

Quelle marche à suivre pour éviter de se faire arnaquer

Souvent la personne à qui répondre a une adresse mail grand public (hotmail, Gmail, etc.) et s’il s’agit d’un huissier, son adresse est introuvable sur les annuaires ou sur Internet. Le mail que vous avez reçu n’est pas personnalisé. Dans l’exemple ci-joint, il est juste indiqué « Notification de gain » et de nombreuses fautes émaillent l’annonce. Il ne faut jamais répondre à ces mails, ni cliquer sur les liens indiqués dans le texte. EuroMillions ne contactera jamais directement un joueur s’il gagne un lot, car c’est à lui de déclamer le prix et de fournir un billet gagnant.

Pour aller encore plus loin, et bloquer les escrocs, outre qu’il faut classer le mail reçu dans ses spams, il est possible de signaler cette tentative de phishing sur une plateforme officielle, « Signal Spam » ou sur cybermalveillance.gouv.fr, organisme qui lutte contre la cybercriminalité.