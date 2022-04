La chair, frappée d’une vingtaine de coups de couteau, est meurtrie. Mais le moral est plutôt bon. « Je suis bien grâce à l’équipe de psychologues. Tout le monde est très gentil ici. » Opéré dimanche soir après son agression dans l’église Saint-Pierre d’Arène, à Nice, le père Krzysztof Rudzinski a donné de ses nouvelles dans Nice-Matin.

Interrogé par téléphone depuis son lit d’hôpital, le religieux évoque « le choc, la douleur ». Il admet également que sa convalescence « prendra du temps ». Mais il se réjouit aussi d’être « vivant », « une chance », dit-il, vu la violence de l’agression.

La religieuse qui s’est interposée l’a « sauvé »

Dimanche, vers 10 heures, juste avant la messe, un fidèle de la paroisse s’est jeté sur lui armé d’une lame de 10 cm. Cet homme de 31 ans au profil psychiatrique fragile et dont les motivations restent très troubles, a été hospitalisé d’office.

Et si les jours du prêtre n’ont pas été en danger, ses blessures, elles, sont profondes. Touché au poumon, à la jambe, le père Krzysztof Rudzinski risque également de perdre l’usage de son bras gauche, selon le quotidien régional. « J’ai attrapé le couteau pour qu’il ne me frappe pas au cœur », détaille-t-il dans Nice-Matin. Et il en est sûr : c’est l’intervention d’une religieuse, présente au moment des faits, qui l’a « sauvé ».

« Une intervention divine »

« Je me suis interposée. L’agresseur a levé la main. J’ai voulu prendre le couteau et j’ai reçu un coup », a raconté Sœur Marie-Claude, blessée aux doigts, à 20 Minutes. Héroïque, elle met plutôt en avant « une intervention extraordinaire, divine, des anges, de la Vierge ». « L’homme s’est stoppé. Il est resté les bras ballants. On était tous les deux. D’autres personnes étaient là, mais au fond de l’église, se souvient-elle. Et s’il n’y avait pas eu cette main invisible, ni le père ni moi ne serions là. »

Sœur Marie-Claude, lundi soir dans l'église Saint-Pierre d'Arène - E. Martin / ANP / 20 Minutes

Le prêtre, âgé de 57 ans, pense d’ailleurs déjà à l’après. « Il faut que je continue. Je veux retourner dans mon église aider les gens », dit-il encore à Nice-Matin. En attendant, il assure puiser sa force dans le soutien des Niçois, et des messages qu’il reçoit « du Brésil, d’Allemagne, des Etats-Unis, de partout dans le monde ».