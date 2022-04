Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les tensions autour des législatives sont vives dans l’ensemble de la classe politique, le camp vainqueur de la présidentielle ne faisant pas exception. Horizons, le parti d’Edouard Philippe, se dit ainsi « surpris » de ne pas avoir davantage de « discussion » avec ses partenaires de la majorité, LREM et le MoDem, en vue des scrutins des 12 et 19 juin. En toile de fond se dessinent surtout les crispations récurrentes entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron, qui semblaient pourtant être mises entre parenthèses durant la campagne présidentielle. Selon un parlementaire, le chef de l’Etat chercherait actuellement à réduire l’influence de son ancien Premier ministre qui viserait « 30/40 députés » pour Horizons. Ce mercredi, une première rencontre entre La France insoumise et le PS doit également avoir lieu pour discuter d’un possible accord avant les législatives.

Après l’Ukraine, le bras de fer entre Washington et Moscou va-t-il s’étendre à la Moldavie ? Les Etats-Unis ont en effet mis en garde mardi contre les tentatives d'« escalade des tensions » après une série d’explosions dans la région séparatiste moldave prorusse de Transnistrie, frontalière de l' Ukraine. En relayant les craintes de l’exécutif américain, le porte-parole du département d’Etat Ned Price n’est toutefois pas allé jusqu’à attribuer la responsabilité des explosions à Moscou, comme le fait Kiev.

La France va saluer la mémoire de celui qui a notamment joué pas moins de 800 fois Le roi se meurt de Ionesco. Monument du théâtre français décédé le 13 avril à l’âge de 96 ans, Michel Bouquet va recevoir ce mercredi un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat prononcera l’éloge funèbre à l’ Hôtel national des Invalides, après des prises de parole de Fabrice Luchini, Muriel Robin, qui fut l’élève du comédien au Conservatoire, et Pierre Arditi. La cérémonie, qui doit débuter à 16 heures, sera ouverte au public, en présence de la famille et de proches de l’acteur.