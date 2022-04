Le « petit bac » vient à peine de se terminer dans la pièce d’à côté. C’est l’heure de la réalité virtuelle aux « Étoiles d’Argent » d’Oberhausbergen, à quelques kilomètres de Strasbourg. Dans cette résidence non médicalisée réservée aux seniors autonomes, une séance avec cette technologie est proposée ponctuellement.

« On a une seule valise avec six casques pour les 16 Domitys de la région. A chaque fois, elle reste trois semaines sur site, comme ça tout le monde peut en profiter », explique Charlotte Daas, référente animation pour le groupe. Ce mardi après-midi, un petit groupe de six retraités y a droit pendant environ une heure. « On pourra faire plusieurs parcours, d’environ 7 minutes chacun », prévient-elle encore.

Charlotte Baas lit les indications sur sa tablette pendant que le court épisode de réalité virtuelle défile. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Un casque sur la tête pour une expérience immersive ? Pas de quoi refroidir les volontaires, dont certains ont déjà testé la nouveauté. Les plus ingénus sont quand même surpris au moment de s’armer de l’attirail. « Très jolie prairie », lance l’une des résidentes, alors qu’elle voit simplement le générique avec le logo de l’entreprise qui a développé le produit, Lumeen.

Timidité ou verbosité devant cette expérience

Les choses sérieuses débutent au moment des propositions de thèmes. Alors, plutôt temples du Cambodge ou visite de l’Egypte ? La majorité penche plutôt pour la deuxième proposition. C’est parti ! Petite musique locale en fond et Charlotte Daas commence à lire les indications sur sa tablette. Pendant ce temps, les images défilent doucement à l’intérieur des casques.

« Oh c’est magnifique ! », se réjouit la loquace Irma, 93 ans, à la vivacité d’une septuagénaire. A côté d’elle, Ginette, de deux ans son aînée, est moins à l’aise. « J’y suis allée là, je connais », glisse-t-elle timidement au moment de la visite du temple de Karnak. Pas de réponse dans la salle, chacun profite du moment. Comme Michèle, 73 ans, ravie du voyage. « C’est comme si on y était ! »

« Mon brushing est foutu mais ça en valait la peine »

Cinq minutes plus tard, place au débrief. « Ça donne envie d’y aller », plaisante une résidente, avant un petit questionnaire pour voir s’ils ont bien suivi. Connaissez-vous les dieux égyptiens ? Et comment s’appelle le fleuve qui coule en Egypte ? Les réponses fusent, preuves s’il en fallait que tous ont leur tête et leur mémoire. De l’esprit aussi. « Mon brushing est foutu mais ça en valait la peine », rigole Irma, bien contente d’embarquer maintenant pour Cuba, La Havane, ses cultures de tabac, ses vieilles voitures…

Bilan des deux expériences ? « « Ça n’a rien à voir avec la télé. Là, c’est en 3D, on est dedans. On en voudrait toutes les semaines. Ça nous change de cadre, c’est comme des vacances », lance Michèle. En face, Charlotte Daas promet que le matériel sera bientôt disponible en permanence dans la résidence. Voire pourquoi pas directement dans les appartements, à disposition directe des résidents. Peu importe pour le moment. Il est maintenant 16 heures et la salle se vide. Assez vite. « C’est l’heure du goûter, ils ne voudraient pas manquer ça », rigole l’animatrice.