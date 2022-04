Effacer les tags, réparer les chaussées et les horodateurs, remplacer les jardinières… L’épisode des « gilets jaunes » et de leurs manifestations du samedi paraît lointain, mais la mairie de Toulouse et la métropole n’ont pas perdu de vue la douloureuse addition des dégradations. Et, contre toute attente, elles ont obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de la Ville rose. Ce dernier vient, à travers deux décisions, de condamner l’Etat à leur verser plus d’1,2 million d’euros au total – 560.000 euros pour la mairie et 649.000 pour Toulouse métropole – « en réparation des dégâts causés » par les « gilets jaunes » durant la période allant de novembre 2018 à juin 2019.

Les juges se sont appuyés sur un article du Code de la sécurité intérieure. Il stipule que « l’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte [sic] ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».

Le tribunal n’a toutefois pas retenu l’intégralité de l’ardoise présentée par le Capitole et la métropole qui réclamaient 4 millions en tout. Pour l’annulation de la « Fête de la violette » ou les recettes perdues dans les parkings du centre-ville, ça n’est pas passé.

Par ailleurs, la préfecture, qui avait rejeté les demandes d’indemnisation, peut encore faire appel.