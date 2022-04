Des ateliers yoga, des massages pour les nouveau-nés, des séances de réalité virtuelle afin d’ôter le stress avant l’accouchement… En l’espace de cinq ans, la maternité privée Natecia de Rillieux-la-Pape, près de Lyon, est devenue un établissement de référence. Une structure « haut de gamme », à « petite taille », reconnue pour ses services à la pointe. L’annonce « brutale » de sa fermeture imminente a surpris, et choqué le personnel.

Le 1er juin, la maternité cessera toute activité. « Nos patientes n’ont même pas été prévenues. Elles ont découvert l’information à la radio alors qu’elles doivent accoucher dans quelques semaines », s’insurge une salariée de l’établissement se disant « démunie » et « en colère ». Quelques jours avant le week-end de Pâques, les 14 sages-femmes et les auxiliaires qui travaillent sur place à temps-plein ont reçu un recommandé pour une convocation le lendemain, où il leur a été annoncé le transfert des activités vers la maternité du 8e arrondissement de Lyon appartenant au même groupe.

Baisse du nombre de naissances

« On nous avait informés en novembre d’un projet de fermeture prévu le 30 avril en nous laissant le temps de trouver des solutions. Les mairies de Rillieux-la-Pape et de Sathonay-Camp se sont activées pour retarder l’échéance. Nous avions de nombreux projets de service qui ont été mis en place en fin d’année 2021 mais on ne nous a pas écoutés », déplore une salariée.

La raison invoquée par le groupe Noalys : « une baisse significative des naissances ». L’établissement vise les 500 accouchements par an. « Si nous avons pu atteindre ce nombre à une époque, les 406 naissances enregistrées en 2021 sont très insuffisantes et nous conduisent malheureusement à prendre cette décision », argumente le PDG Jean-Loup Durousset pour lequel la « mobilisation » d’un obstétricien, d’un anesthésiste, d’un pédiatre et de sages-femmes « en continu sur une année » n’est plus justifiée au regard des chiffres.

Une pétition lancée par le personnel

Ces arguments ne sont toutefois « pas recevables », selon le personnel qui a lancé une pétition pour dénoncer cette décision jugée « incompréhensible ». « La baisse du nombre de naissances est nationale. Nous ne sommes pas un cas isolé, répond une autre employée. Actuellement, nous avons enregistré 20 naissances de plus que l’an dernier à la même période. Si on nous avait laissés terminer l’année, on aurait atteint les 500. »

Conscients d’être « face à un mur », les salariés espèrent trouver un repreneur pour permettre à la maternité de continuer ses activités. Sa fermeture obligerait les patientes à se reporter sur la maternité du 8e, celle de la Croix-Rousse, sur le Médipole, le Val d’Ouest ou l’hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. « Cela n’entraînera aucune défaillance dans l’accueil des futures mamans. Il n’y a pas de désert médical », estime pour sa part Jean-Loup Durousset.