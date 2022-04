Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sergueï Lavrov continue de jouer avec les pires craintes de la communauté internationale. Le chef de la diplomatie russe a en effet assuré lundi que Moscou va poursuivre les négociations de paix avec Kiev, tout en mettant en garde contre le risque d’une troisième guerre mondiale. « La bonne volonté a ses limites. Et si elle n’est pas réciproque, cela ne contribue pas au processus de négociation », a-t-il estimé, cité par l’agence de presse russe Interfax. Dans ce contexte de tensions sans précédent entre la Russie et les Occidentaux en raison de la guerre en Ukraine, Sergueï Lavrov a donc surtout mis en garde contre le danger « réel » d’une troisième guerre mondiale. « Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer. »

Les Nations unies tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur les conséquences du changement climatique. Et comme toujours, les mots, mais aussi les arguments, sont chocs et montrent l’urgence à laquelle fait face l’humanité. L’action de l’homme contribue à un nombre croissant de catastrophes dans le monde, met en effet en garde ce mardi l’ONU, appelant à enrayer cette « spirale d’autodestruction ». Dans un rapport, le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes souligne que ces dernières se multiplient rapidement dans le monde. Episodes de sécheresse, températures extrêmes, inondations… elles devraient s’élever à 560 par an – soit 1,5 par jour – d’ici à 2030 (contre 400 en 2015), et mettre en danger des millions de vies.

Pour Toulouse l’important n’était pas lundi soir sa victoire contre Niort (2-0) mais plutôt sa conséquence. Car c’est fait : la ville rose va retrouver l’élite du football français. Le TFC a en effet officiellement validé son retour en Ligue 1. Avec 11 points d’avance sur le troisième, Auxerre, à trois journées de la fin, le club est assuré de terminer à l’une des deux premières places de Ligue 2. Deux ans après avoir quitté la première division par la petite porte, Toulouse a désormais la ferme intention de s’y installer durablement grâce à l’aide de son nouveau propriétaire, le fonds américain Red Bird.